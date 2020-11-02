قادة المستوطنين الإسرائيليين يقيمون صلوات عند المسجد الإبراهيمي من أجل فوز ترامب

أقام عدد من قادة المستوطنين الإسرائيليين اليوم الاثنين صلوات عند المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية رجاء إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال يشاي فليشر المتحدث باسم مستوطني الخليل عند المسجد الإبراهيمي "جئنا من أجل مباركة الرئيس ترامب لما فعله من قبل ولنشكره، وأيضا من أجل المستقبل، كي يكون النجاح حليفه في الانتخابات".

ودعا حاخام يقود المراسم أن يمنح الله ترامب "4 سنوات أخرى" في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الرئيس "التزم بالحفاظ على شعب إسرائيل ودعمه وكذلك دولة وأرض إسرائيل"، حسب تعبيره.

وجاء هذا التجمع قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال يوشاي دمري رئيس مجلس "هار هيفرون" الإقليمي وزعيم الأميركيين الجمهوريين في إسرائيل إن التصويت بين ترامب وبايدن "سيؤثر إلى حد كبير على مستقبل دولة إسرائيل".

وأضاف "نحن مدينون للرئيس ترامب بالامتنان لدعمه دولة إسرائيل وأرض إسرائيل والمستوطنات على مدى السنوات الأربع الماضية".

وأضاف أن "استطلاعات الرأي متقاربة جدا، ونحن نجتمع لنصلي من أجل نجاحه، خلال فترة رئاسته تلقت دولة إسرائيل والمستوطنات بشكل خاص دعما غير مسبوق".

وأشار تقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضم عددا كبيرا من الأميركيين، وأن استطلاعا في عام 2015 وجد أن حوالي 15% أي 60 ألف مستوطن في الضفة الغربية يحملون الجنسية الأميركية.