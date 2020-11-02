أفغانستان.. 20 قتيلا و15 جريحا جميعهم من الطلاب في هجوم انتحاري بجامعة كابل

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان -عن مصادر أمنية- أن 20 شخصا قتلوا و15 آخرين جرحوا، وكلهم طلاب، في إحصائية أولية لهجوم انتحاري داخل جامعة كابل، وقد نفت حركة طالبان علاقتها بالهجوم.

وأوضح أن رجلا فجر نفسه صباح اليوم الاثنين عند البوابة الشمالية للجامعة، في وقت اقتحم آخرون حرم الجامعة وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن عند كلية الحقوق التي يقام فيها معرض مشترك للكتاب.

وذكر المراسل أن الجامعة تحتضن هذه الفترة معرضا أفغانيا إيرانيا مشتركا للكتاب، وهو ما أتاح دخول عناصر من غير الطلاب إلى داخل الحرم الجامعي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن عناصر الشرطة والأمن توجهت إلى الجامعة لتعزيز القوى الأمنية الموجودة فيها.

ومن جانبها نفت حركة طالبان -على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد- أي علاقة لمسلحيها بهجوم الجامعة.

وفي هلمند، نقل مراسلنا عن مصادر بالداخلية أن 8 مدنيين قتلوا -بخلاف الجرحى- في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم بالولاية.