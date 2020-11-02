البث الحي
سياسة

أفغانستان.. 20 قتيلا و15 جريحا جميعهم من الطلاب في هجوم انتحاري بجامعة كابل

عناصر الأمن بمحيط جامعة كابل بعد الاشتباكات (رويترز)
عناصر الأمن بمحيط جامعة كابل بعد الاشتباكات (رويترز)
2/11/2020
|
آخر تحديث
2/11/2020
(مكة المكرمة) 03:56 PM

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان -عن مصادر أمنية- أن 20 شخصا قتلوا و15 آخرين جرحوا، وكلهم طلاب، في إحصائية أولية لهجوم انتحاري داخل جامعة كابل، وقد نفت حركة طالبان علاقتها بالهجوم.

وأوضح أن رجلا فجر نفسه صباح اليوم الاثنين عند البوابة الشمالية للجامعة، في وقت اقتحم آخرون حرم الجامعة وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن عند كلية الحقوق التي يقام فيها معرض مشترك للكتاب.

وذكر المراسل أن الجامعة تحتضن هذه الفترة معرضا أفغانيا إيرانيا مشتركا للكتاب، وهو ما أتاح دخول عناصر من غير الطلاب إلى داخل الحرم الجامعي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن عناصر الشرطة والأمن توجهت إلى الجامعة لتعزيز القوى الأمنية الموجودة فيها.

ومن جانبها نفت حركة طالبان -على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد- أي علاقة لمسلحيها بهجوم الجامعة.

وفي هلمند، نقل مراسلنا عن مصادر بالداخلية أن 8 مدنيين قتلوا -بخلاف الجرحى- في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم بالولاية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. طالبان تنفي التوصل لاتفاق مع كابل على قواعد لمواصلة المفاوضات

نفت حركة طالبان الأفغانية توصلها لأي اتفاق مع حكومة كابل على قواعد تنظيمية للمضي قدما في مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة، في حين التقى المبعوث الأميركي لأفغانستان بالرئيس الأفغاني بالعاصمة القطرية.

أفغانستان.. تنظيم الدولة يتبنى تفجيرا انتحاريا في كابل وطالبان والحكومة تتبادلان الهجمات

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم السبت -في بيان نشره على تطبيق تليغرام- مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابل، استهدف مركزا تعليميا، وقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، وأصاب العشرات.

المزيد من سياسة

انتخابات أميركا.. فرص الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ تتضاءل

لا يمكن إقرار أي قانون في الولايات المتحدة دون المرور بالغرفة العليا للكونغرس (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

ما بعد اتفاق البريكست.. خلافات كبيرة بين أوروبا وبريطانيا رغم المفاوضات المكثفة

بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)

أصوات مختفية وأخرى مسروقة ومخلفات مفاجئة.. ترامب يهاجم العملية الانتخابية بعبارات لاذعة

ترامب أعلن فوزه مبكرا ثم أشار إلى تلاعب في النتائج الأولية (رويترز-أرشيف)

هجوم النمسا.. فيينا تستفيق من وقع الصدمة وتساؤلات عن عدم متابعة المهاجم

مكان الهجوم بالعاصمة فيينا اليوم الأربعاء (رويترز)