أب لست بنات وممنوع من لقاء ذويه.. الاحتلال يهدم منزل أسير فلسطيني متهم بقتل مستوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني خليل دويكات (46 عاما) في قرية روجيب (قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية) فجر اليوم الاثنين، على خلفية اتهامه بقتل مستوطن (حاخام) إسرائيلي في 26 أغسطس/آب الماضي في مدينة "نتانيا" داخل فلسطين المحتلة.

واقتحم عدد كبير من جنود الاحتلال قرية روجيب قبيل منتصف الليل بعدد كبير من الآليات العسكرية مع جرافة عسكرية، وأحاطوا بالمنزل قبل المباشرة بعملية الهدم التي استمرت لعدة ساعات.

وقال خالد دويكات، شقيق الأسير خليل، في اتصال خاص بالجزيرة نت إن الجنود طوقوا منزل شقيقه بعد أن داهموا منازل الجيران، واعتلوا أسطحها، ثم شرعوا بالهدم عبر الجرافة العسكرية، مشيرا إلى أن مواجهات بين الجنود وشبان القرية وقعت خلال عملية الاقتحام.

ويأتي ذلك، وفق دويكات، بعد قرار بالهدم صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، التي رفضت الطعون المقدمة من العائلة عبر محاميها لمنع الهدم.

ويشير دويكات إلى أنهم ممنوعون من زيارة شقيقهم الأسير، وأن السلطات الإسرائيلية تمنع حتى محاميه من زيارته، وأنه ما يزال يخضع للتحقيق وتأجلت محاكمته أكثر من مرة.

وذكر دويكات أن الاحتلال يدعي أن قرار الهدم جاء بناء على "اعتراف الأسير خليل دويكات شخصيا بالقتل، وإعادة تمثيله للواقعة"، مؤكدا نفي العائلة لهذا الاتهام، لا سيما وأنه، وهو أب لست بنات، يعمل داخل إسرائيل بتصريح عمل رسمي ما يعني أنه لا يوجد لديه أي شبهات أو حتى نية بتنفيذ مثل هذا العمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدم بها الاحتلال الإسرائيلي منزل أسير فلسطيني؛ لكن "الغريب"، وفق عائلة الأسير دويكات أن المحكمة أصدرت قرارا بالهدم قبل أن تصدر حكمها النهائي على الأسير.