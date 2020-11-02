آخر يوم للحملات الانتخابية.. ترامب يدعو للتعجيل بإعلان الفائز وسط مخاوف من اندلاع العنف

يركز المتنافسان على الرئاسة الأميركية، الرئيس دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، جهودهما في آخر يوم لحملتيهما الانتخابية، وطالب ترامب بكشف نتائج الانتخابات في يوم الاقتراع نفسه، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع العنف.

ودعا الرئيس الأميركي ترامب إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات في ليل الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وأكد أمام تجمع انتخابي في ميشيغان أنه سيبقى 4 سنوات إضافية في "المكان المميز المسمى البيت الأبيض".

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب أبلغ مقربين منه عزمه على إعلان فوزه المبكر في ليل الثلاثاء إذا وجدت مؤشرات على تقدمه على منافسه الديمقراطي.

أما بايدن فندد، خلال لقائه مؤيديه في فيلادلفيا، بملاحقة مناصري ترامب إحدى حافلات حملته الانتخابية في تكساس، وذلك بعدما أظهر مقطع فيديو مجموعة سيارات تحمل أعلاما مؤيدة لترامب وهي تعترض حافلة لبايدن تقل المرشحة لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس ويندي ديفيس.

واضطرت ديفيس لإيقاف رحلتها وإلغاء مؤتمر صحفي واثنتين من الفعاليات الانتخابية التي كان مخططا لها، وذلك على خلفية "مخاوف تتعلق بالسلامة".

وقال بايدن "لم نر شيئا كهذا في السابق. على الأقل لم يكن لدينا رئيس يعتقد أن هذا شيء جيد". وأضاف أن دونالد ترامب جي آر نجل الرئيس حض مؤيدي والده على "مواصلة الأمر" والعثور على مكان وجود بايدن والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس ومعاملتها بالطريقة نفسها، وتابع بايدن "أصدقائي الأعزاء، نحن لسنا هكذا. نحن أفضل بكثير من ذلك".

ونشر ترامب في وقت متأخر السبت مقطع الفيديو على تويتر، وكتب "أنا أحب تكساس"، كما قال أمام أنصاره في ميشيغان إن المتظاهرين في تكساس حاولوا "حماية" الحافلة الديمقراطية.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) أنه يحقق في الحادثة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يُعرف ما إذا كان أي من المشاركين في ما حصل مسلحين.

مخاوف من العنف

وفي سياق متصل، قال مدير الاستخبارات الأميركية السابق جون برينان إنه يتخوف من أن يقوم بعض الأشخاص بأعمال عنف يوم الاقتراع أو بعده، مضيفا أنه يأمل في أن يطلب ترامب من أنصاره ألا يشاركوا في أعمال العنف.

واتهم برينان الرئيس ترامب بأنه يواصل زرع الخوف بين الناخبين بقوله إن الانتخابات ستكون مزورة، وبأنه يروج الأكاذيب ويقسّم المجتمع الأميركي.

الكونغرس

من جانب آخر، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كفين مكارثي إن حزبه سيفوز بالأغلبية في مجلس النواب وسيحافظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ ووجوده بالبيت الأبيض.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الجمهوريين يقبلون على التصويت بكثافة، سواء في التصويت المبكر أو الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل.

إدارة ترامب

ونقل موقع بوليتيكو (Politico) عن مصادر في البيت الأبيض أن ترامب يعتزم تعديل تركيبة إدارته إذا أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية، بدءا بوزارة الصحة التي يديرها آلكس عازار، حيث يعتبر ترامب أنه لم يكن فعالا في عملية إلغاء برنامج التغطية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، أو في مكافحة كورونا.

وتشير المصادر أيضا إلى عزم ترامب -حال فوزه- على تغيير وزير الدفاع مارك إسبر الذي لم يؤيد استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين أمام البيت الأبيض خلال الاحتجاجات.

كما قد تطال التغييرات وفق الموقع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس راي، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، بسبب عدم التحقيق مع إدارة باراك أوباما في قضية التجسس على حملة ترامب في الانتخابات الماضية.

وقال مسؤول أميركي إن ترامب سيقيم حفلا ليل الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض، بحضور نحو 400 فرد بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا.

وكان الحفل مقررا في فندق ترامب إنترناشيونال على بُعد بنايات معدودة من البيت الأبيض، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الجمعة أن الرئيس ألغى الخطة وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.