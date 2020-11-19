بعد قصف محيط دمشق.. نتنياهو يتوعد التمركز العسكري الإيراني في سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بسياسته الرامية إلى منع ما وصفه بالتمركز العسكري الإيراني في سوريا، واستغلال أراضيها منطلقا لمهاجمة إسرائيل.

وقال نتنياهو إن هذه السياسة ترجمت بغارات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف لفيلق القدس الإيراني وقوات جيش النظام السوري، وهدد نتنياهو بأن من يهاجم إسرائيل أو يحاول ذلك "فإن دمه مهدور"، حسب تعبيره.

وعزز الجيش الإسرائيلي من وحدات منظومة القبة الحديدية في المناطق الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان وسوريا، في إطار حالة التأهب العسكري في صفوف قواته بالجولان المحتل ومناطق الجليل الأعلى، وذلك بعد غارات جديدة على سوريا صباح أمس الأربعاء.

وكانت طائرات إسرائيلية قد قصفت أهدافا سورية في محيط دمشق والمناطق المتاخمة للجانب السوري من خط وقف إطلاق النار جنوبي الجولان.

وقال بيان للناطق العسكري الإسرائيلي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مواقع ومعسكرات ومقارّ قيادية للجيش السوري وفيلق القدس الإيراني.

وبرر الجيش الإسرائيلي هجومه بكشف حقل ألغام في جيب استولى عليه في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار جنوبي الجولان المحتل.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت أمس أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية جوية في سماء العاصمة دمشق، وأن 3 عسكريين قتلوا وأصيب آخر.