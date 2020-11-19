البث الحي
سياسة|مغرب

الكركرات.. معبر يعيد أزمة الصحراء إلى الواجهة

العلم المغربي مرفوعا في المنطقة العازلة بالكركرات (الجزيرة)
العلم المغربي مرفوعا في المنطقة العازلة بالكركرات (الجزيرة)
المختار العبلاوي - المنطقة الحدودية العازلة بالكركرات
19/11/2020

كسرت التطورات الأخيرة في المنطقة العازلة بالكركرات التي تفصل المعبرين الحدوديين المغربي والموريتاني الهدوء الذي شهدته المنطقة منذ اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1991.

تجمع عناصر جبهة البوليساريو في المنطقة الحدودية العازلة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولمدة 3 أسابيع، وأغلقوا الطريق التجاري الرابط بين المعبرين، مما اضطر المئات من الشاحنات للتوقف أمامهما انتظارا لفتح الطريق من جديد.

وفشلت مختلف الاتصالات والجهود، خصوصا التي قادتها بعثة الأمم المتحدة بالصحراء "مينورسو"، في إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قطع الطريق الإستراتيجي، وما تسبب فيه من خسائر مادية لأصحاب الشاحنات التجارية وكذا الشركات التي تنشط في الربط بين القارتين الأوروبية والأفريقية.

جدار أمني

وبينما كان الترقب سيد الموقف في هذه المنطقة العازلة التي يسميها البعض "قندهار"، والتي تمتد على مسافة 5 كيلومترات، وتعرف انتشارا للتهريب وتجارة المخدرات، أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية الجمعة الماضي قيامها بعملية، أسفرت عن إعادة فتح الطريق وبناء جدار أمني، وهي الخطوة التي وصفها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في تصريح للجزيرة بأنها "تحول إستراتيجي" حيث بات المغرب يفرض سيطرته على المنطقة وعلى أبواب المعبر الموريتاني.

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال عبد الفتاح البلعمشي الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية إن الكركرات "منطقة آمنة في محيط متوتر"، ورأى أن تجمع عناصر البوليساريو في المعبر كان بهدف التأثير على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر نهاية الشهر الماضي بتمديد بعثة المينورسو، وبعد فشلهم أوقفوا حركة النقل التجاري، حسب قوله.

وأضاف البلعمشي في تصريح للجزيرة نت، أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بالمزيد من التوتر في هذه المنطقة من العالم، وأن المغرب صبر لمدة 3 أسابيع وقام عبر عملية آمنة بفتح الطريق، مشددا على أن الحرب ليست في مصلحة أحد.

المعبر الحدودي الموريتاني (الجزيرة)

العودة للعمل المسلح

وعقب تدخل القوات المغربية لإعادة فتح الطريق، سارعت جبهة البوليساريو يوم السبت إلى إعلان انسحابها من اتفاقية وقف إطلاق النار، والعودة للعمل المسلح، ليشهد الجدار الأمني العازل اشتباكات متقطعة بين الجانبين.

ويرى المحلل السياسي محمد الركراكي أن جبهة البوليساريو أساءت التقدير، وارتكبت "خطأ إستراتيجيا" حيث إنها وجدت نفسها ليس في مواجهة المغرب فقط بل في مواجهة مع العالم بإغلاق معبر الكركرات باعتباره شريانا اقتصاديا دوليا مهما للنقل التجاري بين أوروبا وأفريقيا.

وأضاف الركراكي أن جبهة البوليساريو لن تستطيع عسكريا مواجهة الجيش المغربي، لافتا إلى أن أزمة الصحراء تشهد حاليا "تحولا مفصليا بكل المقاييس الجيوإستراتيجية"، ستكون له تداعيات كبرى خلال المرحلة القادمة.

المنطقة العازلة تزدحم بالسيارات التي ترفض سلطات البلدين عبورها للاشتباه بوضعها القانوني (الجزيرة)

وفي سياق التفاعلات الخارجية للأزمة، ساندت دول الخليج مجتمعة التحرك المغربي، كما عبرت دول أخرى عن دعمها للمملكة كالأردن واليمن والصومال وغيرها، في حين رحبت فرنسا بإعلان المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار دعت لإطلاق العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة في إقليم الصحراء قد تدفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتعجيل بتعيين مبعوث أممي جديد، خلفا للمبعوث السابق، الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي قدم استقالته من منصبه "لدواع صحية" في مايو/أيار الماضي، مما قد يسرع بحل أزمة الصحراء التي عمرت لعقود، وحالت دون قيام اتحاد المغرب الكبير.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

كاميرا الجزيرة تدخل المنطقة العازلة في الكركرات بين المعبرين الحدوديين المغربي والموريتاني

تمكنت كاميرا الجزيرة من عبور المنطقة العازلة في الكركرات وصولا إلى الجانب الموريتاني من المعبر، واستأنف المعبران الحدوديان نشاطهما بعد إقامة القوات المغربية جدارا آمنا في المنطقة العازلة>

المزيد من سياسة

مصريون في حملة بايدن.. عين على السيسي وأخرى لأزمات أميركا

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مع نائبته كامالا هاريس (الفرنسية)

أعلن تجريم مقاطعة إسرائيل.. بومبيو يزور مستوطنة ويقدم دعما كبيرا لتل أبيب

مايك بومبيو (يسار) في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة (الأناضول)

إثيوبيا.. معارك محتدمة في تيغراي وتهم بأعمال وحشية ومستشار بايدن يدعو لحماية المدنيين

قوات موالية للحكومة الإثيوبية في إحدي جبهات القتال بإقليم تيغراي (رويترز)

عودة للمربع صفر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لفشل حوار القاهرة بين فتح وحماس

حركتا فتح وحماس مرتا بموجات من التصالح والانقسام على مدى 13 عاما (غيتي)
الأكثر قراءة

وفيات أميركا تجاوزت 250 ألفا.. قائمة بالدول العربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا

العراق يتصدر الدول العربية من حيث التضرر بفيروس كورونا المستجد (غيتي)

تبدأ بثلاث وجبات سائلة يوميا.. عالم يكشف حمية لعلاج السكري دون أدوية

مريض السكري الذي يعاني زيادة في الوزن سوف يتحسن كثيرا إذا اتبع حمية تؤدي إلى إنقاص وزنه (بيكسابي)

إعلان نتائج جورجيا اليوم.. بايدن يشكو من إدارة تعرقل عمله وترامب ينفس عن غضبه بالتغريد

بايدن حذر من مخاطر تأخر العملية الانتقالية على عمليات توزيع لقاحات كورونا (غيتي)

العلماء يحددون لأول مرة أوجه التشابه بين الدماغ البشري والكون

شبكة الدماغ العصبية تشبه إلى حد كبير شبكة المجرات الكبيرة المتشعبة (غيتي إيميجز)