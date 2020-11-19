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بومبيو في طريقه للجولان المحتل ويتعهد بتجريم مقاطعة إسرائيل

بومبيو (يمين) أكد لنتنياهو أن واشنطن ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المنظمات التي تنشط في مقاطعة إسرائيل (الأناضول)
بومبيو (يمين) أكد لنتنياهو أن واشنطن ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المنظمات التي تنشط في مقاطعة إسرائيل (الأناضول)
19/11/2020

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيزور اليوم الخميس مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1967، وتعهد بتصنيف حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية".

جاء ذلك في مؤتمر صفحي عقده بالقدس المحتلة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بومبيو "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان".

 وتمثل هذه الخطوة خروجا عن سياسات الإدارات الأميركية.

والعام الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية دونالد ترامب قرارا مثيرا للجدل بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري الذي احتلته إسرائيل عام 1967.

وقال بومبيو اليوم الخميس إن "مجرد الاعتراف بهذه المنطقة كجزء من إسرائيل كان قرارا اتخذه الرئيس ترامب حمل أهمية تاريخية، وكان ببساطة اعترافا بالواقع".

من جهة أخرى، أكد بومبيو أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل "معادية للسامية".

وقال مخاطبا نتنياهو "أريدك أن تعلم أننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأميركية لمثل هذه الجماعات"، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".

عنصرية وتطرف
وعلى الفور، أصدرت الحملة بيانا استنكرت فيه تصريحات وزير الخارجية الأميركي، وتعهدت بمواصلة نشاطاتها حول العالم.

وقال البيان "إن تحالف ترامب-نتنياهو المتطرف في عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني يخلط عمدا بين رفض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من جهة، والعنصرية المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى"

وأضاف أن حركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS) هي من أجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني "وتقف مع كل أولئك الذين يكافحون من أجل عالم أكثر كرامة وعدالة وجمالا، وبدعم شركائنا العديدين عالميا سنقاوم هذه المحاولات المكارثية والبلطجية من قبل الإدارة الأميركية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي علينا كقدر محتوم".

المصدر : وكالات

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