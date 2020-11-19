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سياسة|يمن

اليمن.. السعودية تدمر طائرة مسيرة للحوثيين والانتقالي يمنع مصابين من السفر للعلاج

السعودية تتهم الحوثيين من حين لآخر بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ لمهاجمة أهداف إستراتيجية لها (الجزيرة)
السعودية تتهم الحوثيين من حين لآخر بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ لمهاجمة أهداف إستراتيجية لها (الجزيرة)
19/11/2020

نقل التلفزيون السعودي عن التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، أنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت مساء الأمس، الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، مضيفا أن الطائرة أطلقتها جماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ "لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ولم يحدد المتحدث نقطة انطلاق الطائرة ومكان تدميرها، فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بهذا الشأن.

وتتهم السعودية الحوثيين من حين لآخر بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ لمهاجمة أهداف إستراتيجية لها.

في غضون ذلك، قالت السفيرة السعودية في واشنطن، ريما بنت بندر، إن بلادها ستواصل دعم الحل السياسي في اليمن؛ لكنها ستدافع عن أمنها القومي.

وأضافت السفيرة، في كلمة خلال المنتدى العربي الأميركي لصناع السياسات، أن الحوثيين وإيران -اللذين اتهمتهما بتمويلهم- هم من ظل ينتهك كل الاتفاقات، ويَحولون دون وصول المساعدات للشعب اليمني، على حد قولها.

مصابون محتجزون

وفي سياق آخر، قال مصدر في اللجنة الطبية بمحافظة تعز اليمنية إن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يحتجزون نحو 50 مصابا ويمنعونهم من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن مسلحي المجلس الانتقالي في مدينة عدن احتجزوا الجرحى، السبت الماضي، وصادروا جوازات سفرهم، ومنعوهم من مواصلة سفرهم برا صوب سلطنة عمان للعلاج.

وقال مصدر برابطة جرحى تعز إن المحتجزين ينامون في الباصات وفي مبنى سكني مهجور في محافظة لحج، في ظل ظروف قاسية في انتظار السماح لهم بالعبور من مدينة عدن، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي منذ شهر أغسطس/آب العام الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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