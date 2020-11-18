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سياسة|سوريا

إسرائيل تضرب مواقع عسكرية في دمشق والإعلان عن سقوط قتلى

إسرائيل دأبت على ضرب أهداف عسكرية في العاصمة السورية دمشق (الجزيرة)
إسرائيل دأبت على ضرب أهداف عسكرية في العاصمة السورية دمشق (الجزيرة)
18/11/2020
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آخر تحديث
18/11/2020
(مكة المكرمة) 09:08 AM

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية جوية في سماء العاصمة دمشق، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع عسكرية إيرانية.

وقالت سانا إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق"، وأفادت الوكالة بمقتل 3 عسكريين، وإصابة آخر في الغارات التي شنتها إسرائيل اليوم، من غير أن توضح رُتب العسكريين.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا.

وأوضح في بيان على تويتر أن "ما فعلته إيران وسوريا هو أنّهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع..  لاستهداف الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أنّنا ضربنا لتوّنا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا".

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية بسماع دوي انفجار في سماء دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري.

وكتب في تغريدة على تويتر أن أهداف الطائرات شملت مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض جو.

وأضاف في تغريدة ثانية أن الغارات جاءت ردا على زرع عبوات ناسفة على حدود الجولان، من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني، حسب تعبيره.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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