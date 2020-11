ضرب إيران والانسحاب من العراق وأفغانستان.. رسائل ترامب المتناقضة في أسابيعه الأخيرة

تسببت الأنباء المتعلقة بسحب مزيد من القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، وتزامنها مع تقارير عن بحث الرئيس دونالد ترامب مع كبار مستشاريه العسكريين شن هجمات على إيران في حالة ارتباك ضاعف منها اقتراب خروج ترامب من البيت الأبيض في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الأميركية -أمس الثلاثاء- أنها ستخفض عدد جنودها في أفغانستان والعراق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، تنفيذا لأوامر الرئيس دونالد ترامب الذي تعهد بسحب قوات بلاده من البلدين وإنهاء الحروب التي لا تنتهي، سرّبت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) فحوى اجتماع ترامب بكبار جنرالاته لبحث إمكانية توجيه ضربات عسكرية لمواقع نووية داخل إيران.

وخلال مؤتمره الصحفي الأول أمس الثلاثاء، قال كريستوفر ميلر، وزير الدفاع بالوكالة، إن نحو ألفي جندي أميركي سيغادرون أفغانستان، على أن يغادر 500 آخرون العراق، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي، وهو العدد الأقل منذ وصول القوات الأميركية إلى أفغانستان عام 2002 والعراق عام2003.

سيناريو ضرب إيران

في حديث مع الجزيرة نت، عبّر جيمس فارويل المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأميركية والخبير حاليا بمعهد الشرق الأوسط، عن اعتقاده بأن ترامب "لطالما عارض السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

ولا يعتقد فارويل أن "ترامب سيشن هجوما على إيران، لكنه ربما يأمر بتوجيه ضربات ضد وكلاء إيرانيين يعملون في العراق، والذين انتقموا من السفارة الأميركية".

وتزامنت دعوة واشنطن لسحب المزيد من قواتها بالعراق مع قصف بصواريخ كاتيوشا تعرضت له المنطقة الخضراء ببغداد مساء أمس الثلاثاء حيث تقع السفارة الأميركية، وقواعد عسكرية تضم جنودا أميركيين، وآلاف المتعاقدين ممن يعملون لحساب الجيش الأميركي.

وأشار فارويل إلى أن بلاده ستستكمل سحب جميع القوات الأميركية تقريبا من العراق، لكن الوضع غير موات لأن تنظيم الدولة الإسلامية كذلك يحاول إحياء نفسه.

وتتهم واشنطن مليشيات عراقية مقربة من إيران بشن الهجمات على الأهداف الأميركية داخل العراق.

وانتقد كثير من المعلقين سياسة ترامب تجاه إيران التي انسحبت واشنطن بمقتضاها من الاتفاق النووي دون توقيع اتفاق جديد، وهو ما ترك المجال لإيران لتطور من إمكانياتها النووية.

One more thought. Attacking Iran would almost certainly provoke a ‘rally round the flag’ response, strengthening a deeply unpopular regime. An odd policy to pursue for an administration that has been seeking regime change through sanctions from the get-go. https://t.co/9V9BYhfH3M

— Richard N. Haass (@RichardHaass) November 17, 2020