شملت مجالات الزراعة والاستثمار والطرق.. قطر والكويت توقعان 5 مذكرات تفاهم

وقعت قطر والكويت 5 مذكرات تفاهم تشمل مجالات الاستثمار والزراعة وإنشاء الطرق، وذلك على هامش اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن الاتفاقيات تتضمن مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وفي مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وفي مجال الشؤون الإسلامية بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة، وأخرى بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق.

وقد وقع الاتفاقيات من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومن جانب دولة الكويت وزير الخارجية ووزير الإعلام بالإنابة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال وزير الخارجية القطري إن العلاقات بين قطر والكويت علاقات راسخة يحتذى بها وهي نموذج للعلاقات المتميزة بين الدول، وقد انعكست على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي بشكل غير مسبوق.

وفي المجال السياسي أعرب الوزير القطري عن ارتياح بلاده لتطابق الرؤى مع الكويت بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتطلع إلى مضاعفة التنسيق والتعاون بين البلدين باتجاه القضايا التي تهم الشعوب الخليجية والأمتين العربية والإسلامية والعالم.