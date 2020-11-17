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سياسة|يمن

فورين بوليسي: البيت الأبيض يستعد لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

مقاتلون من جماعة الحوثي في أطراف صنعاء (رويترز-أرشيف)
مقاتلون من جماعة الحوثي في أطراف صنعاء (رويترز-أرشيف)
17/11/2020
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آخر تحديث
17/11/2020
(مكة المكرمة) 05:52 AM

قالت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) إن البيت الأبيض يستعد لإدراج جماعة الحوثي في اليمن على قائمة الجماعات الإرهابية، في إطار حملة الضغط التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران.

وذكرت المجلة أن ذلك سيؤدي إلى عرقلة عمل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في المستقبل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو يريد تسريع هذا المسار باعتباره جزءا من سياسة "الأرض المحروقة" التي يتبناها البيت الأبيض حاليا.

وأشار التقرير الصحفي إلى وجود أنباء عن معارضة البنتاغون (وزارة الدفاع) وخبراء مهنيين بوزارة الخارجية لهذه الخطوة.

وقال إن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية حاولوا ثني إدارة ترامب عن إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وتحذر المنظمات الإنسانية من حدوث مجاعة في اليمن، على غرار ما جرى بالصومال بعد إدراج حركة الشباب بقائمة الإرهاب عام 2008.

المصدر : فورين بوليسي

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