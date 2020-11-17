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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

نيويورك تايمز: ترامب سأل مستشاريه عن خيارات لمهاجمة موقع نووي إيراني

ترامب تلقى تحذيرا من مستشاريه بشأن مخاطر التصعيد العسكري مع إيران (رويترز)
ترامب تلقى تحذيرا من مستشاريه بشأن مخاطر التصعيد العسكري مع إيران (رويترز)
17/11/2020
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آخر تحديث
17/11/2020
(مكة المكرمة) 04:29 AM

قالت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن ترامب ناقش الأمر مع مستشاريه في اجتماع بالمكتب البيضاوي الخميس الماضي بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين رصد زيادة معتبرة في مخزون إيران النووي.

وأضاف التقرير أن العديد من المستشارين ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي، حذروه من أن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية قد يتصاعد بسهولة إلى صراع واسع النطاق في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

وذكرت الصحيفة أن أي هجوم محتمل -سواء كان صاروخيا أو سيبرانيا- سيركز بشكل شبه مؤكد على منشأة نطنز النووية.

وبعد أن تحدث الوزير بومبيو والجنرال ميلي عن مخاطر التصعيد العسكري غادر المسؤولون الاجتماع وهم يعتقدون أن خيار الهجوم الصاروخي داخل إيران قد تم استبعاده، وفقا لمسؤولين في الإدارة مطلعين على ما دار في الاجتماع.

لكن المصادر نفسها أضافت أن ترامب ربما لا يزال يدرس سبلا لمهاجمة مصالح إيران وحلفائها بما في ذلك المليشيات العراقية.

المصدر : نيويورك تايمز

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