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سياسة

بمشاركة عدد من رجال الدين.. صلاة إماراتية إسرائيلية مشتركة لمواجهة كورونا

أول رحلة مباشرة بين الإمارات وإسرائيل (التواصل الاجتماعي)
أول رحلة مباشرة بين الإمارات وإسرائيل (التواصل الاجتماعي)
17/11/2020

كشف وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان عن إقامة صلاة مشتركة بين بلاده وإسرائيل بمشاركة عشرات من رجال الدين من مختلف الأديان، في أحدث خطوات التطبيع بين البلدين.

ونشر آل نهيان فيديو -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- تتحدث فيه شخصيات من كلا الطرفين عن أهمية التسامح والحوار، وضرورة الانفتاح.

وعلق على الفيديو مغردا "شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة (كوفيد-19) حول العالم".

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" إن الإمارات وإسرائيل أقامتا صلاة مشتركة لسلامة العاملين في مكافحة كورونا خاصة الطواقم الطبية، بمشاركة عشرات من رجال الدين اليهود، والمسلمين، والمسيحيين الدروز، والبهائيين وغيرهم.

ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة من الفيديو ذاته.

ووقّعت الإمارات والبحرين في الـ16 من سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق تطبيع بالبيت الأبيض مع إسرائيل.

ونص الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أيضا على إقامة السلام عبر تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة منها: الاستثمار، والطيران، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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