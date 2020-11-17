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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد تغريدة ادعى فيها ترامب الفوز بالانتخابات.. حرب الوسوم تشتعل في منصات التواصل بأميركا

ترامب قال في تغريدة له "لقد فزت بالانتخابات" (رويترز)
ترامب قال في تغريدة له "لقد فزت بالانتخابات" (رويترز)
17/11/2020

تصدر وسما "I Won The Lottery" (لقد فزت باليانصيب)، و"No you didn't" (لا لم تفز) منصات التواصل الاجتماعي في أميركا صباح اليوم، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي زعم فيها فوزه بالانتخابات.

وفي وقت سابق أمس، قال ترامب في تغريدة له "لقد فزت بالانتخابات". مما أثار سخرية العديد من النشطاء الذين رفضوا التغريدة، مشبهين فوزه بالانتخابات بفوز اليانصيب.

وكنوع من التقليد الساخر، قالت الناشطة لوري غاريت "لقد ربحت للتو 100 مليون دولار في اليانصيب، أعطني أموالي الآن!" وأضاف الموسيقي مايكل ميكانيك "لقد فزت بجائزة نوبل (واليانصيب)".

على صعيد آخر، برز وسم "Yes he did" (نعم لقد فاز) من قبل مؤيدي ترامب، الذين أكدوا من خلاله فوزه بالانتخابات، في حين استغل معارضوه الوسم لتأكيد فوزه بالفعل، ولكن عام 2016.

المصدر : خدمة سند

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