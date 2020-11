بعد تغريدة ادعى فيها ترامب الفوز بالانتخابات.. حرب الوسوم تشتعل في منصات التواصل بأميركا

تصدر وسما "I Won The Lottery" (لقد فزت باليانصيب)، و"No you didn't" (لا لم تفز) منصات التواصل الاجتماعي في أميركا صباح اليوم، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي زعم فيها فوزه بالانتخابات.

وفي وقت سابق أمس، قال ترامب في تغريدة له "لقد فزت بالانتخابات". مما أثار سخرية العديد من النشطاء الذين رفضوا التغريدة، مشبهين فوزه بالانتخابات بفوز اليانصيب.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

وكنوع من التقليد الساخر، قالت الناشطة لوري غاريت "لقد ربحت للتو 100 مليون دولار في اليانصيب، أعطني أموالي الآن!" وأضاف الموسيقي مايكل ميكانيك "لقد فزت بجائزة نوبل (واليانصيب)".

I WON THE NOBEL PRIZE (AND THE LOTTERY) https://t.co/FzoAKfEPfv — Michael Mechanic (@MichaelMechanic) November 16, 2020

And I just won $100 Million in the lottery. I say so, so give me my money, now! https://t.co/nsgliMv2ue — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) November 16, 2020

على صعيد آخر، برز وسم "Yes he did" (نعم لقد فاز) من قبل مؤيدي ترامب، الذين أكدوا من خلاله فوزه بالانتخابات، في حين استغل معارضوه الوسم لتأكيد فوزه بالفعل، ولكن عام 2016.