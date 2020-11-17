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الجبير: السعودية تحتفظ بحق التسلح نوويا إذا أصبحت إيران قوة نووية

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)
17/11/2020

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية -عادل الجبير- إن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.

وأضاف الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "إنه خيار بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها.

وتابع "لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".

وقال إنه يعتقد "أن الإيرانيين استجابوا فقط للضغوط".

وعن التغييرات التي قد تأتي في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال "يجب أن نرى".

وتعمل إيران منذ عقود على استخدام الطاقة النووية، ووقّعت في عام 2015 اتفاقا نوويا مع القوى العالمية لوقف تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخرج بلاده من الاتفاق وجعله على حافة الفشل، وتريد إدارته برنامجا بعيد المدى وإنهاء التدخل الإيراني الإقليمي، وهو موقف تدعمه السعودية.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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