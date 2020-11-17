أمير قطر يثمن قرارات الملك محمد السادس بشأن الصحراء والعاهل المغربي يشيد بانتخابات الشورى القطري

أفاد بلاغ للديوان الملكي في المغرب بأن الملك محمد السادس تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف البلاغ أنه خلال هذا الاتصال الذي جرى الاثنين ثمّن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرارات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركرات بالصحراء، وهنأه على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع.

وأعرب أمير قطر عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

ونوه الملك المغربي، حسب البلاغ، بقرار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى خلال السنة القادمة، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر الشقيقة، وتشكل لبنة جديدة في مسلسل التطور والتحديث الذي يقوده سموه بكل رزانة وحكمة.