البث الحي
سياسة

أمير قطر يثمن قرارات الملك محمد السادس بشأن الصحراء والعاهل المغربي يشيد بانتخابات الشورى القطري

لقاء جمع الشيخ تميم بمحمد السادس عام 2017 في الدوحة (الأناضول)
لقاء جمع الشيخ تميم بمحمد السادس عام 2017 في الدوحة (الأناضول)
17/11/2020

أفاد بلاغ للديوان الملكي في المغرب بأن الملك محمد السادس تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف البلاغ أنه خلال هذا الاتصال الذي جرى الاثنين ثمّن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرارات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركرات بالصحراء، وهنأه على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع.

وأعرب أمير قطر عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

ونوه الملك المغربي، حسب البلاغ، بقرار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى خلال السنة القادمة، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر الشقيقة، وتشكل لبنة جديدة في مسلسل التطور والتحديث الذي يقوده سموه بكل رزانة وحكمة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الصحراء الغربية.. إطلاق نار بين القوات المغربية والبوليساريو شرقي الجدار الأمني

قال المغرب إنه رد على إطلاق نار مصدره جبهة البوليساريو على طول الجدار الأمني بالصحراء الغربية، فيما قالت الجبهة إنها قصفت مواقع عسكرية مغربية على طول الجدار ردا على تدخل عسكري مغربي في معبر حدودي.

المزيد من سياسة

الجزيرة نت تفكك الإشاعات المروجة لإمكانية فوز ترامب

ترامب (يمين) يرفض الاعتراف بالهزيمة أمام بايدن (الأوروبية)

المغرب ينتهي من بناء الجدار الرملي في المنطقة العازلة بكركرات

من يشتري اللقاح أولا؟ دول تحجز كميات وأخرى تفاوض والأمم المتحدة تذكّر الأغنياء بالفقراء

شركة &#34;مودرنا&#34; تتوقع تداول لقاحها الشهر المقبل وتلقت العديد من طلبات الشراء (رويترز)

ستكون مخيبة لآمال السعوديين.. الرياض تستضيف قمة افتراضية لمجموعة الـ20 في ظل الركود والوباء

الرياض تستضيف السبت القادم قمة افتراضية لمجموعة الـ20 (رويترز)
الأكثر قراءة

بأقل من دقيقة.. غسول فم يقتل فيروس كورونا فما هو؟

كلوريد سيتيل البيريدينيوم هو عامل مضاد للميكروبات واسع النطاق (شترستوك)

أحمد زكي.. لماذا يحتفل غوغل بميلاده اليوم؟

أحمد زكي أثناء تلقيه العلاج بالإبر الصينية (مواقع التواصل الاجتماعي)

قره باغ.. تحذير روسي لأرمينيا وبرلمان تركيا يوافق على إرسال قوات لمراقبة وقف إطلاق النار

قوات حفظ سلام روسية في إقليم ناغورني قره باغ (رويترز)

بمشاركة عدد من رجال الدين.. صلاة إماراتية إسرائيلية مشتركة لمواجهة كورونا

أول رحلة مباشرة بين الإمارات وإسرائيل (التواصل الاجتماعي)