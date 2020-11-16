الانتخابات الأميركية.. ترامب يصر على الفوز وتصريح لافت لمستشاره للأمن القومي وبايدن يوجه رسالة للجمهوريين

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وصفها بأنها الأكثر احتيالا في التاريخ، وقال إنه لن يسمح للديمقراطيين واليساريين بسرقة الانتخابات، في حين صدر تصريح لافت من مستشار الأمن القومي بشأن نتائج الانتخابات. من جانبه دعا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الوحدة ووجه رسالة للجمهوريين.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر إن شركة دومينيون قامت بإدارة انتخابات مزورة، وقد وضع موقع تويتر إشارة بكون هاتين التغريدتين تقدمان محتوى غير صحيح، كما أضاف ترامب في تغريدة أخرى أن إعادة ما وصفه بالفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئا، لأنهم لا يسمحون بالنظر في التوقيعات والتحقق منها، حسب تعبيره.

كما قال الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى إنه سيرفع قريبا دعاوى قضائية "كبيرة" تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن (وفقا للنتائج الأولية)، وذلك رغم خسارة حملته معارك قضائية عديدة بشأن تلك النتائج.

من جهته، نفى تيم مورتاف مدير الاتصالات في حملة ترامب أن تكون الحملة قد ألغت الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية في ولاية بنسلفانيا.

وأضاف مورتاف أن الدعاوى القضائية في الولاية مستمرة بشأن أكثر من 682 ألف بطاقة اقتراع بالبريد، وأصوات لغائبين تم فرزها بشكل سري.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت جزءا كبيرا من الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا.

وقدم محامو ترامب نسخة منقحة من الدعوى، بعد أن حذفوا مزاعم بأن مسؤولي الانتخابات في الولاية انتهكوا الحقوق الدستورية لحملة الرئيس عبر الحد من قدرة مراقبيها على مراقبة فرز الأصوات.

وباتت دعوى ترامب المختصرة تركز الآن على مزاعم بأن الجمهوريين تضرروا بشكل غير قانوني بسبب سماح بعض المقاطعات التي تميل للحزب الديمقراطي للناخبين بإصلاح الأخطاء في بطاقات التصويت.

مؤتمر صحفي لبايدن وهاريس

وفي مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير؛ قال بايدن إنه يريد إعادة الاقتصاد الأميركي إلى سكته وإعادة فتحه بشكل آمن ومسؤول، مشيرا إلى أن هناك وظائف يتهددها التلاشي لذلك لابد من توفير حزمة مساعدات للمساهمة في تعافي قطاعات عدة.

وأضاف إنه علينا توفير التمويل الضروري للإبقاء على الأبطال الذين يعملون في الخطوط الأمامية.

وشدد على أنه ينبغي "أن نجمع الديمقراطيين والجمهوريين تحت سقف واحد ونبدأ العمل لنسهم في تعافي الاقتصاد".

من جهتها، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنها شهدت خلال الأشهر الماضية مع الرئيس المنتخب آثار أزمة كورونا على القطاع الاقتصادي، وأضافت "عندما نقول إننا فزنا بالانتخابات فهذا يعني أن العمل الحقيقي من أجل هزيمة كورونا يبدأ الآن".

وبشأن الرسالة التي يوجهها للجمهوريين المترددين؛ قال بايدن "رسالتي لهم هي أنني سأعمل معكم، أدرك أن الكثير من تحملكم وترددكم مرتبط بالرئيس ترامب، وأنا على تواصل بالعديد منهم".

نقل السلطة

وفي تصريح لافت، قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن عملية نقل السلطة ستتم فقط في حال فشل الدعوى القضائية التي رفعها ترامب، وأضاف أنه يبدو حاليا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بالانتخابات، وفي حال تأكد ذلك فإنه سيكون هناك نقل مهني للسلطة.

وفي وقت سابق، قال ترامب في تغريدة على تويتر إن كثيرا من القضايا المرفوعة بشأن الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد "رفعها أشخاص كانوا شاهدين على انتهاكات مروعة"، وأضاف أنه سيتم قريبا رفع ما وصفها بالقضايا "الكبرى التي تظهر عدم دستورية الانتخابات، وما حدث من فضائح لتغيير النتيجة".

نصيحة من أوباما

من جهته، دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خلفه دونالد ترامب إلى تجاوز مصالحه الخاصة وتقديم مصلحة البلاد. وأضاف أوباما في مقابلة مع قناة "سي بي إس" (CBS)، إن الرئيس يبقى موظفا عموميا، يعمل بشكل مؤقت كما هو مصمم له، وعندما يحين الوقت فإن وظيفته هي وضع البلاد في المرتبة الأولى، ويفكر فيما وراء مصالحه الخاصة.

وقال إن النصيحة التي يقدمها للرئيس ترامب هي أنه "إذا كنت تريد في هذه المرحلة المتأخرة أن تذكر كشخص وضع البلاد في المقام الأول، فقد حان الوقت للقيام بذلك".

طمس معالم النصر الانتخابي

وفي حين يصر الرئيس ترامب على فوزه بالانتخابات، ويقول إن الحزب الديمقراطي زوّر أصوات الناخبين، اتهمت هاريس كُلا من ترامب والجمهوريين بالسعي لطمس ما سمّته "النصر الانتخابي الجلي" للديمقراطيين بدعاوى قضائية لا أساس لها، ودعت إلى التبرع للحزب الديمقراطي لتمويل تحركه القانوني لحماية كل صوت انتخابي، وفق تعبيرها.

وقال الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن إنه لم يُسمح له بالعمل مع فريق الإدارة الحالية بشأن جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وحثّ رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض المعين في إدارة بايدن الجديدة، إدارة الخدمات العامة على الإسراع في التصديق على نتائج الانتخابات، وقال إن من المهم أن يبدأ فريق بايدن لقاءاته مع المسؤولين في وزارة الصحة لبحث ما وصفها بالمرحلة الأصعب، والمتمثلة في كيفية توزيع لقاح كورونا على الشعب الأميركي.

نتائج جورجيا

من جهة أخرى، قالت حملة الرئيس المنتخب إن إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا أظهرت عدم وجود أي مخالفات انتخابية. وقال مسؤولون عن الانتخابات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري إنه لا يوجد دليل على وقوع مخالفات كبيرة في الانتخابات الرئاسية.

وقال نائب الحاكم الجمهوري لولاية جورجيا، جيف دنكان، إنه لا توجد أدلة بشأن حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الولاية، مضيفا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، أن جو بايدن حتى الآن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وأكدت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي أن انتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من الشهر الجاري "كانت الأكثر أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة".

وأعلنت القنوات التلفزيونية الأميركية الكبرى تقديرات لنتائج كافة الولايات، إذ ضَمِن جو بايدن أصوات 306 من كبار ناخبي مجمع انتخاب الرئيس الأميركي، مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.