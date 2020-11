إدارة ترامب ترغب بحل الأزمة الخليجية قبل رحيلها ووزير الخارجية القطري يؤكد انفتاح الدوحة على الحوار

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ترحّب بالحوار القائم على احترام السيادة، معتبرا أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، في حين قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في حل الأزمة قبل مغادرتها المحتملة البيت الأبيض.

وفي لقاء مباشر تم بثّه من قبل منتدى الأمن العالمي، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن بلاده لم تقم بأي أعمال عدائية ضد دول الحصار، مشددا على أن "كل المزاعم والادعاءات التي وجهت إلى قطر وكانت سببا في فرض الحصار مغلوطة وزائفة".

وتابع قائلا "نحن منفتحون منذ البداية على حوار مبني على الاحترام المشترك واحترام سيادة كل بلد".

وأضاف وزير الخارجية القطري خلال اللقاء الذي حمل عنوان "رؤية من الشرق الأوسط" أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، وأن النتيجة هي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقدير بلاده الجهود التي بذلها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية، والتي يواصلها الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد أيضا أن لدى بلاده الرغبة في إيجاد حلول لاستقرار مجلس التعاون الخليجي، وأن لديها كل النوايا الحسنة للمشاركة بشكل بناء والتوصل إلى حل عادل لجميع الدول الأعضاء.

وقال الوزير القطري أيضا إن بلاده تقدّر فتح إيران أجواءها أمام قطر في ظل الحصار، وهي تسعى إلى الحوار المثمر لحل الخلافات بالمنطقة، موضحا في الوقت نفسه وجود خلافات مع إيران بشأن العديد من الأمور لكن دون وجود نزاع معها.

واعتبر أن المنطقة لا تحتاج إلى سباق تسلّح جديد، وأنه ينبغي الاستثمار أكثر في الحلول الدبلوماسية مع إيران.

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر قد تضطلع بأي دور يصب في إطار الدبلوماسية، وأنها تريد تفادي أي تصعيد في المنطقة.

تصريحات أوبراين

وتزامنت تصريحات الوزير القطري مع تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الذي قال "نرغب في أن يتمكن الطيران القطري من التحليق فوق أجواء السعودية والبحرين قبل مغادرة البيت الأبيض في حال كانت نتيجة الانتخابات لمصلحة جو بايدن".

وأضاف أوبراين في لقاء للمنصة نفسها "نرغب في تسوية النزاع الخليجي"، موضحا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالات مكثفة لحل الأزمة.

وقال أوبراين أيضا إن وحدة الخليج ووجود علاقات ودية بين دول مجلس التعاون الخليجي يصبان في مصلحة بلاده.

واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي أن هناك إمكانية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر والرياض جيدة، وأن هناك خلافا عائليا بينهم وينبغي أن يجلس أولئك الأقرباء معا على طاولة واحدة.

وفي شأن آخر، رأى أوبراين أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل تمثل أكبر خطوة نحو السلام خلال أكثر من 25 عاما، معتبرا أن التهديد الأكبر لأمن بلاده يبقى من روسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

فلسطين وأفغانستان

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية القطري إن موقف دولة قطر من القضية الفلسطينية هو ضرورة مناقشة جذور القضية بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه من الأفضل أن تكون هناك جبهة موحدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلسطينيين وحل الدولتين.

وفيما يتعلق بملف محادثات السلام الأفغانية التي احتضنتها الدوحة، قال وزير الخارجية القطري إن السلام بين الأفغان أنفسهم هو الخطوة التالية المهمة التي ستدفع الدوحة باتجاهها.

ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن واشنطن تعمل مع الدوحة عن كثب للتوصل إلى حل في أفغانستان، وتابع "نأمل رؤية تقدم قبل نهاية العام".