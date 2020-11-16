البث الحي
سياسة

إدارة ترامب ترغب بحل الأزمة الخليجية قبل رحيلها ووزير الخارجية القطري يؤكد انفتاح الدوحة على الحوار

16/11/2020

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ترحّب بالحوار القائم على احترام السيادة، معتبرا أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، في حين قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في حل الأزمة قبل مغادرتها المحتملة البيت الأبيض.

وفي لقاء مباشر تم بثّه من قبل منتدى الأمن العالمي، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن بلاده لم تقم بأي أعمال عدائية ضد دول الحصار، مشددا على أن "كل المزاعم والادعاءات التي وجهت إلى قطر وكانت سببا في فرض الحصار مغلوطة وزائفة".

وتابع قائلا "نحن منفتحون منذ البداية على حوار مبني على الاحترام المشترك واحترام سيادة كل بلد".

وأضاف وزير الخارجية القطري خلال اللقاء الذي حمل عنوان "رؤية من الشرق الأوسط" أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، وأن النتيجة هي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقدير بلاده الجهود التي بذلها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية، والتي يواصلها الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد أيضا أن لدى بلاده الرغبة في إيجاد حلول لاستقرار مجلس التعاون الخليجي، وأن لديها كل النوايا الحسنة للمشاركة بشكل بناء والتوصل إلى حل عادل لجميع الدول الأعضاء.

وقال الوزير القطري أيضا إن بلاده تقدّر فتح إيران أجواءها أمام قطر في ظل الحصار، وهي تسعى إلى الحوار المثمر لحل الخلافات بالمنطقة، موضحا في الوقت نفسه وجود خلافات مع إيران بشأن العديد من الأمور لكن دون وجود نزاع معها.

واعتبر أن المنطقة لا تحتاج إلى سباق تسلّح جديد، وأنه ينبغي الاستثمار أكثر في الحلول الدبلوماسية مع إيران.

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر قد تضطلع بأي دور يصب في إطار الدبلوماسية، وأنها تريد تفادي أي تصعيد في المنطقة.

تصريحات أوبراين
وتزامنت تصريحات الوزير القطري مع تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الذي قال "نرغب في أن يتمكن الطيران القطري من التحليق فوق أجواء السعودية والبحرين قبل مغادرة البيت الأبيض في حال كانت نتيجة الانتخابات لمصلحة جو بايدن".

وأضاف أوبراين في لقاء للمنصة نفسها "نرغب في تسوية النزاع الخليجي"، موضحا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالات مكثفة لحل الأزمة.

وقال أوبراين أيضا إن وحدة الخليج ووجود علاقات ودية بين دول مجلس التعاون الخليجي يصبان في مصلحة بلاده.

واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي أن هناك إمكانية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر والرياض جيدة، وأن هناك خلافا عائليا بينهم وينبغي أن يجلس أولئك الأقرباء معا على طاولة واحدة.

وفي شأن آخر، رأى أوبراين أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل تمثل أكبر خطوة نحو السلام خلال أكثر من 25 عاما، معتبرا أن التهديد الأكبر لأمن بلاده يبقى من روسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

فلسطين وأفغانستان
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية القطري إن موقف دولة قطر من القضية الفلسطينية هو ضرورة مناقشة جذور القضية بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه من الأفضل أن تكون هناك جبهة موحدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلسطينيين وحل الدولتين.

وفيما يتعلق بملف محادثات السلام الأفغانية التي احتضنتها الدوحة، قال وزير الخارجية القطري إن السلام بين الأفغان أنفسهم هو الخطوة التالية المهمة التي ستدفع الدوحة باتجاهها.

ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن واشنطن تعمل مع الدوحة عن كثب للتوصل إلى حل في أفغانستان، وتابع "نأمل رؤية تقدم قبل نهاية العام".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

الدوحة وطرابلس توقعان اتفاقية عسكرية.. مباحثات بين وزير الخارجية القطري ووزير الدفاع الليبي

أجرى وزير الخارجية القطري مباحثات أمس في الدوحة مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية تطرقت للعلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الليبي، ووقعت الدوحة وطرابلس اتفاقية تعاون للتدريب وبناء القدرات العسكرية.

بحثا العلاقات والتعاون الثنائي.. وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره التركي بأنطاليا

التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري للجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر.

المزيد من سياسة

قادرة على إرساء سفن تعمل بالطاقة النووية.. بوتين يوافق على إقامة منشأة بحرية جديدة بالسودان

تتنافس روسيا على النفوذ وعلى موطئ قدم عسكري في أفريقيا مع دول أخرى (رويترز)

ملك المغرب لغوتيريش: سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حركة التنقل بمعبر الكركرات

محمد السادس أكد أن المغرب تحمل مسؤولياته في إطار حقه المشروع (الأناضول)

في باريس بعيدا عن الكاميرات.. بومبيو يبحث مع ماكرون مكافحة التطرف ودور إيران وحزب الله

(الجزيرة)

فورين بوليسي: البيت الأبيض يستعد لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

مقاتلون من جماعة الحوثي في أطراف صنعاء (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

لقاح مودرنا لفيروس كورونا.. "رائع ومذهل" فعاليته 95% ولا يحتاج برودة القطب الجنوبي

رابيو وبنزيمة.. قصة تظهر كيفية اختيار اللاعبين للمنتخب الفرنسي

رابيو (يمين) رفض الانضمام للمنتخب الفرنسي عام 2018 وبنزيمة مستبعد منذ 2015 (الأوروبية)

"لأني مسلمة".. اعتقال ناشطة مسلمة وطردها من طائرة أميركية

مطالبات للخطوط الجوية الأميركية بتوضيح موقفها (رويترز)

بعد فيلم استقصائي للجزيرة كشف أسرارهم.. فرنسا تحاكم أفرادا من حركة "الهوية" بتهم العنف والتحريض

مظاهرة لأتباع حركة &#34;جيل الهوية&#34; (الصحافة الفرنسية)