"لأني مسلمة".. اعتقال ناشطة مسلمة وطردها من طائرة أميركية

تعرضت الناشطة أماني الخطاطبة، مؤسسة موقع "مسلم غيرلز" (Muslim Girl)، للاعتقال والطرد من على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية في ولاية نيوجرسي، بدعوى عدم استجابتها للتعليمات، مما أثار غضبا على مواقع التواصل.

وبحسب ما روت أماني، المرشحة السابقة للكونغرس، في سلسلة تغريدات لها عبر تويتر، فقد تعرضت للطرد والاعتقال لمدة 4 ساعات، بسبب عدم تقبل أحد الركاب من الدرجة الأولى وجودها في الطائرة.

وقالت أماني عن التجربة التي وصفتها بـ"الأكثر جنونا" إن "رجلا أبيض كان يقف خلفي أصر على تجاوز دوري في الصف، لأني كنت لا أزال أخلع حذائي ليتم فحصه أمام جهاز المراقبة".

This is the @AmericanAir manager coming onboard to tell me that they're removing me from my flight because "there is a passenger onboard who doesn't feel comfortable" with me. pic.twitter.com/pwBS5NkvAn — AMANI (@AMANI2020) November 15, 2020

وأضافت أنها طلبت منه الانتظار مثل البقية، فبدأ بالحديث عن كيفية الفحص المسبق والدرجة والأولى، ثم وضع أغراضه أمام أغراضها وسارع للمرور من خلال آلة الفحص، دون أن يتدخل أفراد الأمن.

وانتقدت أماني عناصر إدارة أمن التنقل الذين لم يكتفوا بمنعه من تجاوزها، بل طالبها أحدهم بالتوقف عن الكلام، مشيرة إلى أنها كانت ستتعرض للاعتقال لو كانت هي كمسلمة من فعلت ذلك.

ونشرت أماني مقطع فيديو لمدير الخطوط الجوية وهو يحاول إنزالها من الطائرة، وعلقت "صعد ليخبرني أنهم ينزلوني من رحلتي لأن هناك راكبا على متن الطائرة لا يشعر بالراحة معي".

من جانبها، ردت شركة الطيران على تغريدة لها بتغريدة تقول "تعليقاتك تهمنا ونود النظر في هذا الأمر، يرجى إرسال الشكوى الخاصة بك وماذا حدث في رسالة عبر الحساب".

Your comments concern us and we'd like to look into this. Please DM your record locator and what happened. — americanair (@AmericanAir) November 14, 2020

كما طالب المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية نهاد عوض الشركة بتوضيح موقفها.

CAIR-New Jersey Demands Answers After Harassed Muslim Woman Ejected from Newark American Airlines Flight and Arrested – Insider NJ – https://t.co/1YIwNUFEYl.@AMANI2020 #AmericanAirlines — Nihad Awad (@NihadAwad) November 15, 2020

وبرزت عدة تفاعلات حول الحادثة من قبل مغردين مسلمين وأميركيين، حيث طالبوا الشركة بشرح الموقف الذي رأوا أنه يحمل خلفية عنصرية ضد الناشطة المسلمة، مؤكدين رفضهم للتمييز.

Had to get off my flight because a man asked a Muslim woman to get off the plane. @AmericanAir employees followed his request and gave the woman no explanation pic.twitter.com/ASZYA9Yx7d — Jake (@yesjaketapia) November 14, 2020