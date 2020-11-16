خبراء يجيبون عن أسئلة الجزيرة نت.. ما الذي يريده ترامب برفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات؟

ما الذي يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استمرار تعنته ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن؟ وما هدف ترامب من دعمه المظاهرات التي تدّعي "سرقة الانتخابات"؟ وهل تتجه أميركا أكثر نحو الفوضى في ظل هذه الحالة؟ أسئلة طرحتها الجزيرة نت على عدد من كبار خبراء السياسة الأميركية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في محاولة لفهم الذي يدور في عقل رئيس استثنائي في التاريخ الأميركي.

ما أهداف ترامب من عدم قبول نتائج الانتخابات حتى الآن؟

يرى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة ميامي بولاية فلوريدا غريغوري كوجر أنه "ليس من الواضح لماذا يرفض الرئيس ترامب الاعتراف بفوز بايدن الظاهر؛ أحد الاحتمالات -ربما وببساطة- أنه غير ناضج لدرجة القيام بذلك، وثمة تفسير آخر هو أنه وحملته الرئاسية يستخدمان هذه الأزمة لجمع أكبر كم من الأموال، سواء لسداد ديون حملته الانتخابية 2020، أو لجمع الأموال لاستخدامها لأغراضه السياسية في المستقبل.

من ناحية أخرى، اعتبر المؤرخ ومدير الأبحاث بمعهد "نيسكمان" جيفري كاباسيرفس أن هدف ترامب من عدم قبول نتيجة الانتخابات "البقاء في الرئاسة لفترة ولاية أخرى. ولكن من المرجح أنه يسعى لنزع الشرعية عن إدارة بايدن، وإذكاء استياء قاعدته، والاستفادة من تلك الاستياءات سياسيا وماليا".

في حين اعتبر بروس فاين الخبير الدستوري والمسؤول السابق في وزارة العدل في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان أن ترامب يهدف إلى "جمع الأموال لمعاركه القانونية ومعارك العلاقات العامة ذات الصلة، وتوطيد قاعدته لاحتمال خوضه انتخابات عام 2024".

من جانبه، اعتبر المستشار الإستراتيجي بالحزب الديمقراطي ديفيد بولغر أن "خطة الرئيس ترامب منذ بداية حملة إعادة انتخابه هي وضع نظامنا الانتخابي في حالة من الفوضى، مما يسمح له بالفوز في الانتخابات، فإذا اعتقد الناخبون أن هناك تزويرا أو غشا من قبل حملة بايدن، فإن ذلك سيخلق اضطرابات وخلافات، وسيبدو الرئيس ترامب كأنه ضحية للمخالفات".

ما هدف ترامب من وراء مظاهرات السبت الماضي ونزوله لتحية المشاركين فيها؟

يعتقد كوجر أن هذه المظاهرات "تدعم -في الأساس- نفسية الرئيس ترامب، وتمنحه بعض الثقة في ما يفكر فيه".

في حين ذكر كاباسيرفيس أن ترامب "يبتهج بمحبيه وبمن يمنحه الولاء، مثل المشاركين في مظاهرة السبت بالعاصمة واشنطن". ويشير ترامب إلى هؤلاء "كدليل على أن قسمًا كبيرا من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الانتخابات اتسمت بالتزوير، ولن يقبلون نتيجة يخسر فيها ترامب".

واعتبر فاين أن ترامب يهدف إلى إشباع "حاجته النرجسية ليكون مركز الاهتمام، وهذه المظاهرات تشبع غروره ونرجسيته".

ويرى بولجر أن تلك المظاهرات "تمنح الرئيس ترامب دفعة من الحماس كلما رأى حشودًا من الناس يقولون اسمه ويرتدون القبعات والقمصان التي تحمل اسمه داخل أميركا وحول العالم".

وأضاف بولجر أن "ذلك يعطي ترامب شعورا بأن الجميع إلى جانبه، وأنه فائز ومعشوق من قبل الجميع".

وأشار إلى أن المسيرات التي تضم الآلاف من الأتباع المخلصين لترامب تمنحه قوة إيجابية عاطفية، في الوقت الذي يتأكد فيه أنه خسر محاولة إعادة انتخابه، وخسر في فرز الأصوات في الهيئة الانتخابية، وخسر أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، بأكثر من 7 ملايين صوت".

وأكد بولجر أن "ترامب يكره الآن التغطية الإخبارية التي حسمت أمرها في أن الرئيس ترامب هو الخاسر، وهذا أصعب ما يمكن لترامب أن يسمعه".

هل تتجه أميركا أكثر نحو الفوضى في الأيام والأسابيع المقبلة؟ ولماذا؟

توقع البروفيسور كوجر "استمرار الفوضى خلال الأسابيع القادمة، لكن بمعدلات أقل، وستتراجع الفوضى مع اتضاح فوز جو بايدن الكبير وظهور اتساع نطاق فوزه بصورة تامة؛ وبالتالي فإن الرئيس ترامب ليس لديه مسار واقعي للطعن فيه. ومع انتهاء عدّ الأصوات في كل ولاية واعتمادها رسميا من قبل مسؤولي الولاية، فإن بقية أجهزة الدولة ستمضي قدمًا وتترك الرئيس ترامب لمظالمه".

وعرض كاباسيرفيس صورة أكثر قتامة، واعتبر أنه "بات من شبه المؤكد أن أميركا تتجه نحو المزيد من الفوضى كلما طال أمد رفض ترامب الاعتراف بهزيمته، ومن المرجح أن تستمر معارك الشوارع بين عصابات اليسار المتطرف واليمين المتطرف لسنوات قادمة".

وعبر بولجر عن آماله "في أنه بمجرد أن تُصدق كل ولاية على نتائج الانتخابات ثم تستعد لانتخابات الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ يهدأ الجمهور، ويدرك أن جو بايدن سيكون الرئيس الأميركي المقبل".

ومع ذلك، ذكر بولجر أنه إذا استمر الرئيس ترامب في تأجيج الحرائق بعدم اليقين وتعزيز الخلاف والفوضى؛ "قد تكون هناك حوادث في جميع أنحاء البلاد، حيث قد يحتج مؤيدو ترامب على خلفية عدم الثقة في مصداقية الإجراءات القانونية التي ترفض ادعاءات ترامب".

واعتبر فاين أن "أميركا تتجه نحو يوم تنصيب طبيعي للرئيس الجديد، وأن ما نشهده من رفع دعاوى قضائية واحتجاجات قانونية يهدف فقط إلى تمهيد مناصري ترامب وتهيئتهم لخيبة الأمل والغضب من انتخاب بايدن، خاصة مع عدم وجود أي أدوات يمكن اللجوء إليها لمنع تنصيب بايدن".

وتوقع بولجر متفائلا أن تكون "عطلة عيد الشكر القادمة التي توافق الانتهاء من جميع عمليات فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد، مناسبة جيدة ليدرك معظم الأميركيين أنه كانت هناك عملية انتخابية عادلة أسفرت عن الرئيس القادم، هو جو بايدن".

بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لكن ترامب ومناصريه لا يعترفون بذلك (رويترز)

هل يؤدي نزول أنصار ترامب إلى الشارع إلى تعقيد الآمال في انتقال سلس للسلطة؟

رفض كوجر هذه الطرح، واعتبر أن "مظاهرات السبت كانت ضئيلة مقارنة بالمسيرات المؤيدة لترامب قبل الانتخابات، وأغلب مؤيدي ترامب بدؤوا يتقبلون فكرة خسارته الانتخابات".

ورفض كاباسيرفيس الربط بين المظاهرات وعملية نقل السلطة، واعتبر أن "الصدامات بين أنتيفا اليسارية وبراود بويز اليمينية (وغيرهما من الكيانات على كلا الجانبين) ليست ذات صلة مباشرة بعملية وإجراءات نقل السلطة. ومع ذلك، فإن الفوضى التي خلقتها هذه المعارك، فضلاً عن مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات؛ تعطي العديد من الأميركيين سببا إضافيًّا لخيبة الأمل من ديمقراطيتنا، وتشجع خصومنا على تقديم الديمقراطية الأميركية على أنها فاشلة".

واعتبر بروس فاين، المسؤول الجمهوري السابق، أن "المظاهرات في الشوارع لن تفعل شيئا لزعزعة الانتقال السلمي للسلطة؛ إذ لم تتمكن جيوش ترامب من المحامين والنشطاء من إثبات أنه تم الإدلاء بصوت واحد أو عده بشكل غير قانوني. ترامب سيكون تاريخًا بعد شهر، سيذهب بالطريقة نفسها التي ذهب بها أعضاء جماعة حزب الشاي".

ويرى بولجر أن الاحتجاجات السلمية هي جزء من الديمقراطية الأميركية، وأن رؤية مؤيدي ترامب يتظاهرون في واشنطن ليست مثالاً على انهيار النظام السياسي الأميركي.

وبيّن المتحدث ذاته أن "الانتقال السلس في السلطة في يد الحكومة الأميركية، وليس في يد الرئيس الأميركي، وستلتزم الولايات بالتصديق على نتائج الانتخابات في الولايات الخمسين، ونتائج الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020".

وأشار بولجر إلى أن ترامب بيده تسهيل نقل السلطة للرئيس المنتخب من خلال منح جميع موارد الحكومة الأميركية للمساعدة المالية والإدارية في تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن للأسف "لا يبدو أنه يريد المساعدة بأي شكل من الأشكال.

وتوقع أنه لن يتنازل عن الانتخابات للرئيس المنتخب بايدن على الإطلاق، كما توقع أن الرئيس ترامب لن يحضر حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني 2021، وسيغادر بهدوء من واشنطن قبل يوم التنصيب أو في يوم تنصيبه".