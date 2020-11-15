أعلن مواصلة التنقيب شرقي المتوسط.. أردوغان يزور شمال قبرص ويدعو لحوار على قاعدة دولتين منفصلتين بالجزيرة

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد زيارة رسمية لجمهورية شمال قبرص التركية للقاء رئيسها المنتخب حديثا إرسين تتار، وأعلن أردوغان مواصلة التنقيب شرقي المتوسط، في حين نددت اليونان وجمهورية قبرص (اليونانية) بهذا "الاستفزاز".

ووصل أردوغان إلى العاصمة لفكوشا (الجزء الشمالي من نيقوسيا) برفقة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وكان في استقبالهما في مطار أرجان الرئيس إرسين تتار المدعوم من تركيا، الذي انتخب قبل شهر تقريبا.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان وبهتشلي في برامج عدة ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ37 لتأسيس جمهورية شمال قبرص، ومنها زيارة منطقة مرعش (فاروشا) التي كانت مغلقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتم افتتاحها جزئيا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما اعترضت عليه الولايات المتحدة واليونان وقبرص اليونانية.

وسيبحث أردوغان مع نظيره تتار المسائل ذات الاهتمام المشترك والوضع في منطقة شرق البحر المتوسط، ومن المنتظر أن يشارك أيضا في افتتاح مستشفى الطوارئ في جمهورية شمال قبرص.

مراسم الاحتفال بتأسيس جمهورية شمال قبرص (الأوروبية)

مواصلة التنقيب

وبعد وصوله إلى لفكوشا، قال أردوغان "لم يعد لدينا صبر كدولة ضامنة ولا عند شمال قبرص حيال الألاعيب الدبلوماسية بشأن موارد الطاقة في محيط الجزيرة. سنواصل بحزم أنشطة المسح والتنقيب شرقي المتوسط ​​حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل".

وأضاف أردوغان أن الهدف من فتح منطقة فاروشا ليس خلق مظالم جديدة، بل القضاء على المظالم القائمة.

واعتبر الرئيس التركي أنه لا يمكن لأي معادلة أن تحقق السلام والاستقرار في شرق المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيها، مجددا الدعوة إلى محادثات تقوم على قاعدة "دولتين منفصلتين".

وبدوره، قال رئيس جمهورية شمال قبرص إن بلاده مستعدة للعودة إلى طاولة الحوار مع جارتها الجنوبية، لكن بنماذج حلول جديدة، مضيفا أن "الجانب الرومي وحتى يومنا هذا، رفض جميع مقترحات الحلول المتعلقة بالأزمة القبرصية".

وشدد تتار على "وجود دولتين وشعبين في الجزيرة القبرصية"، داعيا إلى تأسيس تعاون قائم على "الحقائق"، كما رفض كل الدعوات المطالبة بتخلي بلاده عن دور أنقرة وقطع العلاقات معها.

وفي سياق آخر، أكد تتار على أن جمهورية شمال قبرص "ستدافع عن حقوقها في الحصول على مواردها الواقعة ضمن جرفها القاري"، وأعرب عن شكره "للدعم التركي لبلاده في هذا الخصوص".

وكان تتار رئيسا للوزراء قبل نجاحه بالانتخابات، وهو مؤيد لحل "الدولتين" من أجل إنهاء الصراع، في حين كان سلفه يدعم إعادة توحيد الجزيرة، وسبق أن صرح أردوغان بأن وجود إدارتين منفصلتين هو الحل الوحيد بعد انهيار محادثات للسلام بوساطة الأمم المتحدة بين شطري الجزيرة عام 2017.

منطقة فاروشا كانت منتجعا سياحيا دوليا وأغلقت بسبب الصراع وهي تستعد منذ أمس لاستقبال أردوغان (الأناضول)

"استفزاز"

وفي الشطر الآخر من الجزيرة، قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمس إن زيارة أردوغان تمثل "استفزازا غير مسبوق"، معتبرا أنها تقوض جهود الأمم المتحدة للدعوة إلى حوار خماسي غير رسمي بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة، ولندن القوة الاستعمارية السابقة في الجزيرة.

وتابع أناستاسيادس -في بيان- أن تحركات كهذه "لا تسهم في خلق مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حل" للمسألة القبرصية.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان شديد اللهجة إن "زيارة الرئيس التركي المقررة إلى فاروشا المحتلة برفقة فريق حكومي.. استفزاز غير مسبوق".

وأضافت "ندين الزيارة بشكل قاطع ونتوقع أن تتم مناقشتها بعمق في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول".