وزير خارجية البحرين في زيارة رسمية لإسرائيل الأربعاء المقبل

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية وأميركية أن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التطبيع مع البحرين هو "رافعة هائلة" لاقتصاد إسرائيل.

وقال موقع أكسيوس إن اجتماعا ثلاثيا سيجمع بين الزياني ونتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقدس الأربعاء المقبل، وبحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، وسيناقشون خطة لفتح سفارات وتبادل السفراء.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أنه من المتوقع أن توقع إسرائيل والبحرين اتفاقية طيران مدني تسمح برحلات جوية بين تل أبيب والمنامة.

وتعد هذه أول زيارة علنية ورسمية لوزراء من البحرين إلى إسرائيل، ويتزامن الحديث عنها مع إعلان الحكومة الإسرائيلية إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية بين إسرائيل والبحرين.

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي -مساء الثلاثاء- على اتفاق التطبيع مع البحرين، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو في كلمة بالكنيست قبل التصويت على الاتفاق إن التطبيع مع البحرين هو "رافعة هائلة لاقتصادنا سيستفيد منها جميع المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "انظروا لما يحدث الآن بفضل اتفاقات السلام التي أبرمناها: سفن من الإمارات تواصل تفريغ حمولاتها في ميناء حيفا، وفد رسمي من رجال الأعمال الإسرائيليين يوجد الآن في دبي، منتجات زراعية تحمل العلم الإسرائيلي تباع في الأسواق الإماراتية".

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في واشنطن برعاية أميركية.