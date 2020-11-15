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للمرة الأولى.. عرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في دبي ومسؤول إسرائيلي: بدأنا نرى ثمار السلام

15/11/2020

افتتح أول معرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في سوق الخضار والفواكه بدبي (فريش ماركت) بمنطقة رأس الخور بالقرب من سوق التنين، بحضور رسمي إماراتي إسرائيلي.

وحضر الافتتاح، وفقا لوسائل الإعلام الإماراتية، عدد من المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين، من بينهم سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعيسى عبد الرحمن الهاشمي مدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وشلومي فوغل رئيس مجلس إدارة شركة كرمل أغريكسكو المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية في إسرائيل.

 

واعتبر أوفير غندلمان المتحدث باسم نتنياهو أن المعرض يعد أحد "ثمار السلام"، وأضاف "أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات".

وقال شلومي فوغل رئيس مجلس إدارة شركة كرمل أغريكسكو، المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية في إسرائيل، في كلمة له بالمناسبة إن "تصدير المنتجات الزراعية الطازجة من إسرائيل إلى أسواق الإمارات يتمتع بميزة كبيرة بفضل القرب الجغرافي وإمكانية نقل المنتجات بسرعة مباشرة إلى الأسواق الإماراتية"، مضيفا "بدأنا نرى ثمار السلام".

وقبل أيام استعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة له بالكنيست ما اعتبره منافع التطبيع، قائلا "انظروا لما يحدث الآن بفضل اتفاقات السلام التي أبرمناها.. سفن من الإمارات تواصل تفريغ حاملات في ميناء حيفا (شمال)، وفد رسمي من رجال الأعمال الإسرائيليين يوجد الآن في دبي، منتجات زراعية تحمل العلم الإسرائيلي تباع في الأسواق الإماراتية".

المصدر : خدمة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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