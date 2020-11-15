للمرة الأولى.. عرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في دبي ومسؤول إسرائيلي: بدأنا نرى ثمار السلام

افتتح أول معرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في سوق الخضار والفواكه بدبي (فريش ماركت) بمنطقة رأس الخور بالقرب من سوق التنين، بحضور رسمي إماراتي إسرائيلي.

وحضر الافتتاح، وفقا لوسائل الإعلام الإماراتية، عدد من المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين، من بينهم سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعيسى عبد الرحمن الهاشمي مدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وشلومي فوغل رئيس مجلس إدارة شركة كرمل أغريكسكو المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية في إسرائيل.

سوق الخضار والفواكه بدبي (فريش ماركت) بمنطقة رأس الخور، والذي تديره بلدية #دبي، يستضيف عرضا للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، للمرة الأولى في السوق المتخصص بمبيعات الجملة والتجزئة والذي يستمد أهميته من مكانة دبي باعتبارها مركزا إقليميا لتجارة الخضار والفواكه.https://t.co/aTmoRTOtz8 pic.twitter.com/dVNwoDA44D — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 14, 2020

واعتبر أوفير غندلمان المتحدث باسم نتنياهو أن المعرض يعد أحد "ثمار السلام"، وأضاف "أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات".

هذه هي ثمار السلام! أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات. كما ستقيم شركة أجركسكو الإسرائيلية مزارع في الإمارات ستزود بتقنيات إسرائيلية متطورة. pic.twitter.com/V9GyJr2K71 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 15, 2020

وقال شلومي فوغل رئيس مجلس إدارة شركة كرمل أغريكسكو، المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية في إسرائيل، في كلمة له بالمناسبة إن "تصدير المنتجات الزراعية الطازجة من إسرائيل إلى أسواق الإمارات يتمتع بميزة كبيرة بفضل القرب الجغرافي وإمكانية نقل المنتجات بسرعة مباشرة إلى الأسواق الإماراتية"، مضيفا "بدأنا نرى ثمار السلام".

وقبل أيام استعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة له بالكنيست ما اعتبره منافع التطبيع، قائلا "انظروا لما يحدث الآن بفضل اتفاقات السلام التي أبرمناها.. سفن من الإمارات تواصل تفريغ حاملات في ميناء حيفا (شمال)، وفد رسمي من رجال الأعمال الإسرائيليين يوجد الآن في دبي، منتجات زراعية تحمل العلم الإسرائيلي تباع في الأسواق الإماراتية".