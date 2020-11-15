قره باغ.. أذربيجان تستعد لاستلام كالبجار وأرمينيا تحبط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء

تستعد أذربيجان لاستعادة السيطرة على منطقة كالبجار في محيط إقليم ناغورني قره باغ، في المقابل أعلن جهاز أمن الدولة الأرميني أنه أفشل محاولة انقلاب على السلطة واغتيال لرئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأفاد مراسل الجزيرة في محيط قره باغ بأن أذربيجان ستستعيد اليوم الأحد السيطرة على منطقة كالبجار شمال الإقليم، بعد انسحاب القوات الأرمينية منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف مراسلنا أن باكو شكلت مجموعة عملياتية ستتولى إدارة المناطق المستعادة وترتيب الأوضاع الأمنية فيها، وتهيئتها لاستقبال السكان الأذريين المهجّرين منها منذ قربة 30 عاما.

في المقابل، رصدت كاميرات المراسلين الكثير من السكان الأرمن وهم يحرقون منازلهم قبل الرحيل، بعدما أخذوا كل ما في وسعهم أخذه، كي لا يتمكن الأذريون من السكن فيها.

ونقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد جنود سكان قرية شارختار، قوله وهو يحرق منزله "إنه آخر يوم، وغدا سيأتي الجنود الأذريون إلى هنا، الجميع سيحرقون منازلهم اليوم".

ويقرّ القانون الدولي بأن الإقليم جزء من أذربيجان، قبل أن يسكنه الأرمن إثر الحرب التي اندلعت في التسعينيات.

من جهته، قال حكمت حجييف مساعد الرئيس الأذري إن "باكو ستدعو منظمات الأمم المتحدة المعنية لتقييم وإحصاء أضرار الهجمات الأرمينية على قره باغ ومحيطها".

وأضاف حجييف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأذرية أنهم سيمنحون منزلا جديدا لكل عائلة أذرية فقدت منزلها خلال الحرب في إقليم قره باغ ومحيطه.

مئات الأرمن أحرقوا منازلهم في منطقة كالبجار قبل تسليمها إلى أذربيجان (غيتي إيميجز)

انقلاب في أرمينيا

وفي سياق متصل، أعلن جهاز أمن الدولة الأرميني أنه أفشل محاولة للانقلاب على السلطة واغتيال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال بيان لجهاز أمن الدولة الأرميني إنه تم اعتقال رئيس الجهاز السابق آرتور فانيتسيان، ورئيس الجمهورية السابق سيرج سارغيسيان، ورئيس الحزب الجمهوري وقيادي في حزب داشناق تسوتيون؛ بتهمة التآمر لاغتيال رئيس الوزراء والانقلاب على السلطة.

كما شملت الاعتقالات عددا من زعماء وأعضاء الأحزاب المعارضة، فضلا عن قائد وحدة عسكرية للمتطوعين، بتهمة التورط المباشر في العملية.

وأكدت الاستخبارات الأرمينية أن قواتها عثرت في منزل شخص يحمل أفكارا مناهضة للحكومة في منطقة "سيونيك" على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخائر القادمة من مناطق الاشتباكات في إقليم قره باغ.

وأضافت أن هذا الشخص اتفق مع بعض السياسيين في أرمينيا وفي إقليم قره باغ، على قتل رئيس الوزراء نيكول باشينيان ثم الاستيلاء على السلطة باستخدام تلك الأسلحة.

وخرج الأرمينيون في مظاهرات ضد باشينيان على خلفية إقراره بالهزيمة أمام أذربيجان في إقليم قره باغ.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

كما ينص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا خلال مدة زمنية محددة، وهي كالبجار في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأغدام في 20 من الشهر نفسه، ولاتشين في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

اتصالات بوتين

بدوره، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قره باغ، وطالب بحماية المقدسات المسيحية بعد عودتها لسيطرة أذربيجان.

ووفقا لبيان أصدره الكرملين، اتصل بوتين برئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، حيث أعرب ثلاثتهم عن رضاهم عن مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

وأضاف البيان أن بوتين شدد على أهمية الحفاظ على الكنائس والأديرة المسيحية في المناطق التي ستعود لسيطرة أذربيجان، وأن علييف أبدى تفهمه لهذا الأمر، وقال إن الجانب الأذري سيعمل بما يوافق هذا المبدأ.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء عودة اللاجئين إلى ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، بعدما أعلنت في وقت سابق بدء تسيير دوريات من الشرطة العسكرية الروسية في المناطق الشمالية والجنوبية من الإقليم.

وقالت الوزارة إن طرفي النزاع ملتزمان بنظام وقف إطلاق النار، وإن روسيا تتواصل باستمرار مع هيئة الأركان العامة في كل من أرمينيا وأذربيجان، لمنع تجدد الاشتباكات في المنطقة.