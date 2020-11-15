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شاهد- تمزقت المظلة وسقطت عليه إنارة الكاميرا.. موقف طريف لسياسي بريطاني في بث مباشر

أشورث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة الظل لحزب العمال (رويترز)
أشورث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة الظل لحزب العمال (رويترز)
15/11/2020

تعرض السياسي البريطاني جوناثان أشورث لموقف طريف على الهواء مباشرة عندما كان في بث مع قناة سكاي نيوز (Sky News) البريطانية.

وكان أشورث، وهو نائب عن جنوب ليستر ويتولى منصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، يتحدث في برنامج على سكاي نيوز حينما فاجأته الرياح لتمزق المظلة الواقية من الأمطار وتسقط عليه إنارة الكاميرا.

وبينما كان النائب يجيب عن سؤال بشان اللقحات لفيروس كورونا، حصل الموقف الطريف لينفجر ضاحكا هو والمذيعة.

واستدركت المذيعة صوفي ريدج الموقف، وقالت لأشورث "إذا كنت بحاجة إلى بعض الوقت، فيمكننا العودة إليك"، لكن أشورث واصل، وأكمل إجابته إلى النهاية.

وأعادت المذيعة نشر المقطع الطريف من مقابلتها مع السياسي البريطاني، وكتبت "السياسي في مواجهة الطقس.. سيكون هذا واحدا من المقاطع الرائجة من دون شك".

وفي وقت لاحق، أعاد النائب العمالي تغريد المقطع الطريف، وكتب ساخرا "في المرة القادمة، سأذهب للأستوديو".

المصدر : خدمة سند

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