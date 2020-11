شاهد- تمزقت المظلة وسقطت عليه إنارة الكاميرا.. موقف طريف لسياسي بريطاني في بث مباشر

تعرض السياسي البريطاني جوناثان أشورث لموقف طريف على الهواء مباشرة عندما كان في بث مع قناة سكاي نيوز (Sky News) البريطانية.

وكان أشورث، وهو نائب عن جنوب ليستر ويتولى منصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، يتحدث في برنامج على سكاي نيوز حينما فاجأته الرياح لتمزق المظلة الواقية من الأمطار وتسقط عليه إنارة الكاميرا.

وبينما كان النائب يجيب عن سؤال بشان اللقحات لفيروس كورونا، حصل الموقف الطريف لينفجر ضاحكا هو والمذيعة.

Politician vs weather: "This is going to be one of those clips that will go viral no doubt"

It's a wet and windy weekend for many – but even more for Labour's @JonAshworth as he battles inside out umbrellas and catches lights.#Ridge pic.twitter.com/jCuCxx2Jst

— Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) November 15, 2020