تقارب مصر واليونان.. لماذا يستهدف الغضب التركي أثينا ولا يعادي القاهرة؟

تجاوزت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لليونان، حدود تعزيز العلاقات الثنائية، لتشمل الاتفاق على التصدي لأية إجراءات أحادية في استغلال الاكتشافات الضخمة لحقول الغاز شرق البحر المتوسط، وهي تصريحات يبدو أنها موجهة في الأساس إلى تركيا.

وكانت تركيا محور مباحثات السيسي خلال الزيارة، حيث كرر التزامه بما أسماه "الاتفاق على مواجهة الممارسات الاستفزازية ومحاولة زعزعة الاستقرار الإقليمي" في شرق المتوسط.

وناقش السيسي -خلال زيارته التي اختتمها الخميس، واستمرت 3 أيام- التنسيق السياسي والعسكري ومجالات الطاقة، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من قمة ثلاثية جمعته بقادة اليونان وقبرص في العاصمة أثينا.

وتنظر تركيا بعين الريبة للاتفاقيات المصرية اليونانية التي تأتي ضمن حلقة جديدة من سلسلة صراع المحاور في المنطقة، والتي نسجت مصالحها المشتركة في السنوات الأخيرة في أكثر من ملف، كان على رأسها اكتشافات الغاز الضخمة شرقي المتوسط.

وفي أكثر من مرة، حذّرت تركيا من "مساعي حبسها في نطاق سواحلها"، حيث قال وزير الدفاع خلوصي أكار -الخميس- إن بلاده "لن تظل غير مبالية بالعلاقات المصرية اليونانية شرق المتوسط، واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها".

وبوتيرة متسارعة، اتجه السيسي -منذ وصوله الحكم صيف 2014، بعد انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي- إلى تشكيل جبهة مناوئة للنظام التركي، ضمت إلى جانب اليونان، قبرص وإسرائيل، وقدم خلالها تنازلات كبيرة.

وكان أبرز هذه التنازلات تجاهله اعتراض خارجية بلاده على تنازل مصر عن نحو 7 آلاف كلم² من حدود مصر المائية، وأصرَّ على استكمال الترسيم مع أثينا (وتم إقراره مؤخرا)، حسبما أظهرت وثائق كشفت عنها شبكة الجزيرة العام الماضي.

علاقة مؤقتة

وفي هذا السياق، يؤكد الأكاديمي والباحث المصري في العلوم السياسية محمد الزواوي، أنه لا يمكن وصف العلاقة بين مصر واليونان حتى الآن بعلاقة التحالف، حتى في ظل الوجود الإسرائيلي والقبرصي في تلك العلاقة المصلحية المؤقتة.

وقال الزواوي إن زيارة السيسي إلى اليونان تأتي في إطار تعزيز التعاون في شرق المتوسط، ولا سيما في قضية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، ومن ثم تحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بكل دولة مما يسمح بالتنقيب فيها.

وأضاف أن القاهرة لا تستطيع غلق باب التعاون مع أنقرة بصورة نهائية، حيث تظل تركيا من خيارات مصر الجيدة لتصدير الغاز إلى أوروبا، لوجود بنية تحتية لأنابيب غاز تصل إلى طرطوس السورية، على مرمى حجر من ميناء جيهان التركي ومن شبكة أنابيب الغاز التركية.

واعتبر تحركات مصر واليونان الأخيرة محاولات لفرض الأمر الواقع على تركيا فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، مستدركا بالقول: "لكن لا يزال الأمر بعيدا عن أية مواجهات عسكرية، أو حتى تشكيل لبنية تحالفات إقليمية فاعلة يمكنها الإضرار بتركيا بعيدا عن موافقة الولايات المتحدة وروسيا".

وأوضح أن أي تصعيد سيغير شكل البنية الأمنية لمنطقة شرق المتوسط، وسيؤثر بصورة جذرية على تحالفات الولايات المتحدة فيها، مشيرا إلى أن تركيا لا تزال تمثل ركنا أساسيا في البنية الأمنية الغربية، ولا تستطيع واشنطن أن تتحمل انتقالها إلى المعسكر الروسي بما يدفع للصراع بين الجانبين.

واعتبر أن الاتجاه العام في قيادة الولايات المتحدة في شرق المتوسط هو خفض التصعيد وعدم الانجرار وراء أية استفزازات عسكرية من أي طرف، خاصة أن هناك ثروة من الطاقة يمكن تقاسمها بصورة عقلانية عن طريق التفاوض واللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بترسيم الحدود البحرية والدولية.

اليونان وليس مصر

بدوره، قال الباحث والكاتب الصحفي التركي عبد الله أيدوغان إن بلاده غير مهتمة كثيرا بالتحالفات المصرية اليونانية ولا تتأثر بها، مشيرا إلى أن تصريحات وانتقادات أنقرة فيما يخص شرق المتوسط موجهة إلى اليونان فقط وليس مصر.

وقال أيدوغان إن بعض المحللين والجنرالات الأتراك طالبوا حكومة بلاده -في برامج حوارية مؤخرا- بأن توقع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، على غرار الاتفاقية الموقعة مع ليبيا العام الماضي، لقطع الطريق أمام اليونان ومصر.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض تلك الضغوط، لأن تركيا لا تريد أن تتسبب في أي ضرر للدولة المصرية، عبر حصار امتداداتها البحرية.

وعزا أيدوغان المباحثات المصرية اليونانية منذ 2014 إلى رغبة السيسي في حصار تركيا ومضايقة نظامها، لأسباب تتعلق بالاختلافات السياسية.

وأكد أن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشأن شرق المتوسط، موجهة إلى اليونان فقط، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد توتير العلاقات مع مصر، على اعتبار أن الخلاف التركي المصري هو بين حكومتين، أما الخلاف التركي اليوناني فهو خلاف بين دولتين.

ومستبعدا نشوب حرب في شرق المتوسط، قال أيدوغان إن بعض المناوشات البسيطة قد تحدث مع الجانب اليوناني، بناء على أوامر الجيش التركي بالاستهداف المباشر لأية سفينة أو مقاتلة يونانية تقترب من مناطق التنقيب التركي.

وشهد شرق المتوسط توترا في أغسطس/آب الماضي، عندما أرسلت أنقرة سفينة أبحاث إلى منطقة متنازع عليها بحثا عن احتياطيات نفط وغاز.

وفيما يخص الحديث عن تفاهمات مصرية تركية، أوضح الباحث التركي أنه لا تقارب في الوقت القريب، لكن هناك تفاهمات في بعض الملفات ومنها الملف الليبي، غير أن الخلافات ستظل قائمة في ملف شرق المتوسط حتى يحدث تغيير في موقف قيادتي البلدين.

وأشار إلى أن بلاده قد تقبل بعلاقات سياسية جزئية على مستوى وزراء الخارجية فقط، وهو ما ترفضه مصر.

معاداة تركيا

من جانبه، أكد الباحث والمحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، أن مصر لم تفعل شيئا يقلق تركيا بشكل حقيقي، لكن إذا تزايدت المناورات مع اليونان، فمن الممكن أن يختلف الأمر.

ورأى رضوان أوغلو أن السيسي لم يأت بشيء جديد، حيث سياسته تقوم على معاداة تركيا كنهج ينطلق من خلاله للسيطرة السياسية، معتبرا تحركاته ناحية اليونان تأتي في إطار إرضاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رغبته في لفت انتباه الإدارة الأميركية الجديدة، باعتباره يمثل تيارا علمانيا معتدلا يحارب الإسلاميين الذين تقودهم تركيا.

وأكد أن أنقرة مستمرة بالرد على اليونان وليس القاهرة، مشيرا إلى أن بلاده تبقي الباب مواربا لمصر في شرق المتوسط، بينما لا ترى قيمة لمناوراتها الثنائية مع اليونان.

وتوقع استمرار التقارب المخابراتي بين القاهرة وأنقرة، مع استمرار تجاهل النظام التركي لنظيره المصري سياسيا.