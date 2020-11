ترامب يصر على حدوث تزوير في الانتخابات ويشيد بأنصاره المحتشدين لدعمه

احتشد أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن للمطالبة بوقف ما يصفونه بسرقة الانتخابات، دون توفر دليل فعلي على حدوث أي تزوير.

وقد تجمع أنصار ترامب في ساحة الحرية القريبة من البيت الأبيض حاملين أعلامَ وشعارات حملته، وتوجهت المظاهرة بعد ذلك إلى المحكمة العليا بالقرب من مقر الكونغرس الأميركي.

وشارك في المظاهرات المؤيدة لترامب في واشنطن ومدن أخرى مزيج من أنصاره وشخصيات وجماعات يمينية تدعم مسعاه للبقاء في السلطة.

وتعتزم جماعات يسارية ومنظمات مناهضة للفاشية والعنصرية الخروج في مظاهرات مضادة في واشنطن ومدن أخرى.

وقد خرج ترامب من البيت الأبيض لتحية أنصاره الذين تجمعوا في الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض لإظهار دعمهم للرئيس في رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي مدية فينكس بولاية أريزونا تجمع المئات من أنصار ترامب للتعبير عن تأييدهم له.

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020