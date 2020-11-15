بعد إغلاقها لأشهر.. إعادة فتح الحدود البرية بين تونس وليبيا والأحد استئناف الرحلات الجوية

فتحت السلطات التونسية السبت حدودها البرية مع ليبيا أمام تنقل الأشخاص وتبادل السلع من خلال المعبرين المشتركين بين البلدين.

وتمت إعادة فتح معبري رأس جدير وذهيبة بعد نحو 9 أشهر من إغلاقهما بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستؤنفت الحركة في المعبرين ضمن إجراءات اتفق عليها البلدان، وتشمل بالخصوص تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بمنع انتشار كورونا.

وفور فتح الحدود، عبر عشرات المواطنين الليبيين نحو تونس، ومن بين هؤلاء مرضى قدموا للعلاج، وانتشرت في المعبرين فرق تسهر على تطبيق الإجراءات الصحية المتفق عليها، بما في ذلك عمليات التعقيم.

ومن المنتظر أن يُستأنف نشاط النقل الجوي بين البلدين اليوم الأحد بعد توصل الجانب التونسي والليبي إلى اتفاق مشترك في المجال الصحي يتعلق بالإجراءات الوقائية من كورونا.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة عن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قوله إن إغلاق الحدود لمدة طويلة كانت له تداعيات سلبية على اقتصاد بلاده، وإن فتحها مجددا من شأنه أن يسهم في تحريك عجلته مرة أخرى.