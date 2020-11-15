استئناف حركة النقل عبر معبر الكركرات وجبهة البوليساريو تعلن إلغاء وقف إطلاق النار مع المغرب

أفاد مراسل الجزيرة بأن حركة النقل التجاري عبر الشاحنات استؤنفت مع موريتانيا بعد إعادة فتح معبر الكركرات الحدودي المغلق منذ أسابيع، وسط توترات متزايدة بالمنطقة.

من جهتها، أعلنت جبهة البوليساريو رسميا إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب المعمول به منذ 30 عاما، بعد أن شنت القوات المسلحة المغربية عملية في المنطقة العازلة بمنطقة الكركرات.

ويأتي القرار في أعقاب توتر بين الجانبين دفع المغرب إلى القيام بعملية وصفها بغير العدائية لوقف ما سماها الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة للجبهة في المنطقة العازلة.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن العملية جاءت بعد إقفال البوليساريو، منذ الشهر الماضي، الطريق الذي تمرّ منه شاحنات نقل بضائع من المغرب نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، السبت إلى استمرار المعارك في منطقة حدودية بعد عملية عسكرية للجيش المغربي، في وقت دعت فيه دول عدة إلى احترام وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأثارت عودة التوتر في المنطقة ردود أفعال قلقة ودعوات لضبط النفس على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وكذلك من قبل الجزائر وموريتانيا المعنيتين بالنزاع، فضلا عن فرنسا وإسبانيا وروسيا، في حين عبرت دول عربية عن تأييد الخطوة المغربية.

وأعربت دول عربية بينها قطر والسعودية والإمارات في بيانات رسمية عن تأييدها للمغرب.

والنزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، حيث استرجع المغرب الصحراء من الاستعمار الإسباني عام 1975، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام واحد وترفع السلاح مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، ويُعتقد أن به مكامن نفطية.

وفشلت كل جهود السلام التي قادتها الأمم المتحدة، لكنها نجحت في فرض اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا للإقليم تحت السيادة المغربية، لكن جبهة البوليساريو -وهي تسمية مختصرة "للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"- والجزائر تطالبان بالانفصال التام عن المغرب.