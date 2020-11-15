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سياسة|قطر

أمير قطر يلتقي الرئيس التونسي في الدوحة

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل الاجتماعي)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/11/2020

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى قطر هي الأولى منذ توليه الرئاسة.

ووصل الرئيس التونسي إلى الدوحة مساء أمس السبت، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، وكذلك وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويرافق سعيد في زيارته وفد رفيع المستوى يضم وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، والتجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، والشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن هذه الزيارة ستستمر 3 أيام، وترمي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتأسيس تعاون اقتصادي دائم بينهما.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يزور فيها سعيد قطر منذ وصوله إلى قصر قرطاج في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد زار تونس في فبراير/شباط الماضي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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