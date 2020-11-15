البث الحي
سياسة|إسرائيل

إسرائيل عن بيان هيئة علماء السعودية بشأن الإخوان: يسعدنا هذا النهج

إسرائيل تتشارك مع عدد من الأنظمة العربية العداء لجماعة "الإخوان المسلمون" (الجزيرة)
إسرائيل تتشارك مع عدد من الأنظمة العربية العداء لجماعة "الإخوان المسلمون" (الجزيرة)
15/11/2020

رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، ببيان لهيئة كبار العلماء السعودية (رسمية) والذي يوصِّف جماعة (الإخوان المسلمون) بـ"الإرهابية".

وغرد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر، "يسعدنا نحن في إسرائيل، أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

والثلاثاء، أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية بيانا، قالت فيه إن "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام (..) منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب".

ورأت أن الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسُّنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية.

ولم توضح الهيئة السعودية سبب إصدار هذا البيان.

وأثار بيان هيئة كبار العلماء السعودية، غضبا واسعا بين سياسيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

في حين ردت جماعة الإخوان، في بيان، بأنها جماعة دعوية إصلاحية وليست إرهابية.

وأكدت أن منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السُّنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك.

وفي مارس/آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج الإخوان بقائمة التنظيمات الإرهابية، دعما لموقف النظام في مصر آنذاك، والذي أعلن الإخوان، في ديسمبر/كانون الأول 2013، "جماعة محظورة وإرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للإخوان.

ولا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + خدمة سند

حول هذه القصة

السعودية تخصص خطبة الجمعة لـ "تجريم الإخوان"

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة في المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

المزيد من سياسة

للمرة الأولى.. عرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في دبي ومسؤول إسرائيلي: بدأنا نرى ثمار السلام

شاهد- تمزقت المظلة وسقطت عليه إنارة الكاميرا.. موقف طريف لسياسي بريطاني في بث مباشر

أشورث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة الظل لحزب العمال (رويترز)

إثيوبيا.. جبهة تحرير تيغراي تتهم الإمارات بدعم الحكومة ومخاوف من تدويل الصراع

(الجزيرة)

كورونا.. رئيس الجزائر ينهي العلاج ورئيس وزراء بريطانيا يخضع للعزل وروحاني يدعو للتعبئة العامة

جونسون أصيب بكورونا الربيع الماضي وعاني من أعراض شديدة (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد اعترافه بالهزيمة ثم تراجعه.. قادة جمهوريون يتوقعون خسارة ترامب وأوباما يعلق على النتائج

البلازما الباردة تمحو فيروس كورونا من على الأسطح في 3 دقائق

البلازما إحدى حالات المادة الموجودة في الطبقة العلوية من الغلاف الجوي (بيكسابي)

أول امرأة تحكم المسلمين في آسيا.. سيرة السلطانة "راضية"

شهدت دلهي نهضة ثقافية وحضارية خلال حكم راضية الذي دام 4 سنوات فقط (مواقع التواصل)

دوري أمم أوروبا.. بلجيكا تقصي إنجلترا وإيطاليا تتصدر مجموعتها

بلجيكا هزمت إنجلترا بهدفين دون رد (غيتي)