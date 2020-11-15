إسرائيل عن بيان هيئة علماء السعودية بشأن الإخوان: يسعدنا هذا النهج

رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، ببيان لهيئة كبار العلماء السعودية (رسمية) والذي يوصِّف جماعة (الإخوان المسلمون) بـ"الإرهابية".

وغرد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر، "يسعدنا نحن في إسرائيل، أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

يسعدنا نحن في #إسرائيل🇮🇱 ان نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك ان جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس. نحن بأمس الحاجة الى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها. حياكم الله @aliftasa

🇸🇦 https://t.co/U24s9qFuwd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 15, 2020

والثلاثاء، أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية بيانا، قالت فيه إن "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام (..) منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب".

ورأت أن الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسُّنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية.

ولم توضح الهيئة السعودية سبب إصدار هذا البيان.

وأثار بيان هيئة كبار العلماء السعودية، غضبا واسعا بين سياسيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

في حين ردت جماعة الإخوان، في بيان، بأنها جماعة دعوية إصلاحية وليست إرهابية.

وأكدت أن منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السُّنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك.

وفي مارس/آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج الإخوان بقائمة التنظيمات الإرهابية، دعما لموقف النظام في مصر آنذاك، والذي أعلن الإخوان، في ديسمبر/كانون الأول 2013، "جماعة محظورة وإرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للإخوان.

ولا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.