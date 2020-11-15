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سياسة|السعودية

لسنا بحاجة إليها.. الجبير ينتقد حظر ألمانيا تصدير الأسلحة لبلاده

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)
15/11/2020

انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلى بلاده، ووصفه بأنه قرار خاطئ وغير منطقي، مشيرا إلى أن المملكة لا تحتاج إلى معدات عسكرية ألمانية.

وقال الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن "فكرة حظر بيع أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن، فكرة غير منطقية، لأن الحرب في اليمن حرب مشروعة، وأن السعودية أجبرت على خوضها".

ومضى الوزير السعودي قائلا "يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك، والقول إننا لن نبيع أسلحة للسعودية لن يحدث فرقا بالنسبة لنا".

وأضاف أنا فقط أقول إن الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور متوازن، ولا سيما أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بحسب أرقام حديثة.

وبعد تمديده عدة مرات، سيطرح الحظر الألماني على صادرات الأسلحة للسعودية مرة أخرى للنقاش في الأسابيع المقبلة، قبل حلول موعد انتهاء الحظر في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ووافق تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مارس/آذار 2018 على حظر تسليم أسلحة إلى أي دولة تشارك بشكل مباشر في الحرب باليمن.

وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (300 مليون دولار) عام 2017.

ومنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف سعودي إماراتي عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر : الألمانية + الجزيرة

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