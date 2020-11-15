بعد إطلاق صاروخين من غزة وقصف مواقع للمقاومة.. إسرائيل تهدد حماس بدفع "ثمن باهظ"

هددت إسرائيل اليوم الأحد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدفع ما سمّته ثمنا باهظا بعد أن قصفت مواقع في غزة بحجة الرد على هجوم صاروخي من القطاع، في حين تستضيف القاهرة اجتماعات جديدة بين حركتي فتح وحماس لاستكمال جهود المصالحة.

فبعد ساعات من إطلاق صاروخين وسقوط أحدهما في مدينة أسدود، قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن أضرار مادية.

وتحدث جيش الاحتلال في بيان له اليوم عن استهداف مواقع لحركة حماس تحت الأرض وأخرى فوقها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال إن صاروخين أطلقا فجر اليوم من قطاع غزة باتجاه جنوب ووسط إسرائيل.

وقد دوت صفارات الإنذار، وتم تفعيل القبة الحديدية، ولكن دون أن تتمكن من اعتراض الصاروخين اللذين سقطا في مناطق مفتوحة.

وبحسب شهود عيان، فإن أحد المقذوفَين وقع في منطقة أسدود جنوب تل أبيب، دون تسجيل إصابات في الجانب الإسرائيلي.

تهديد إسرائيلي

وخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف صباح اليوم مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن حكومته لن تقبل بأي اعتداء على إسرائيل ومواطنيها، متوعدا الفصائل الفلسطينية بأن تدفع ما وصفه بثمن باهظ للغاية.

نتنياهو توعد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة (رويترز)

وأضاف أنه لن يفصح عن تفاصيل المخططات العملياتية الإسرائيلية.

من جهته، حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حركة حماس المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، قائلا إنه "إذا لم تصمد حماس في اختبار الهدوء، ستكون النتائج وخيمة على قاداتها وسكان القطاع".

أما وزير الاستخبارات إيلي كوهين فقال بدوره إن حماس هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من غزة، وإن "من أعطى التعليمات بإطلاق النار سيدفع الثمن حياته"، حسب تعبيره.

مسار المصالحة

على صعيد آخر، ينتظر أن يصل اليوم إلى القاهرة وفدان من حركتي فتح وحماس لاستكمال جهود المصالحة، وفقا لمصادر فلسطينية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر فلسطيني أن القياديَين في حركتي فتح وحماس، أحمد حلس وخليل الحية، غادرا قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح باتجاه القاهرة للمشاركة في اللقاءات المقررة بين الحركتين.

وأضاف المصدر أن حلس والحية سينضمان في القاهرة إلى وفدي حركتيهما لبدء المباحثات.

وتابع أن المحادثات ستركز بالإضافة لملف المصالحة الفلسطينية وجهود استكمالها على ملف تثبيت التهدئة في غزة، والأوضاع المعيشية بالقطاع.

وتأكيدا لهذه الأنباء، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع للأناضول إن وفد حماس سيصل للقاهرة اليوم، وسيترأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري.

وأضاف القانوع أن الزيارة تأتي من أجل استكمال الاتفاق وصولا لتوافق وطني شامل.

وكان وفدان من الحركتين عقدا في سبتمبر/أيلول الماضي اجتماعات في مدينة إسطنبول اتفقا خلالها على رؤية، ستقدم لحوار وطني شامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ولاحقا عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية اجتماعا بين رام الله وبيروت توافقوا خلاله على إجراء انتخابات عامة.