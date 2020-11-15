بعد اعترافه بالهزيمة ثم تراجعه.. قادة جمهوريون يتوقعون خسارة ترامب وأوباما يعلق على النتائج

أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أن إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا أظهرت عدم وجود مخالفات، في وقت اعترف فيه الرئيس ترامب بفوز منافسه قبل أن يتراجع ويؤكد أن الانتخابات كانت مزورة، وأنه هو الفائز.

وقال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن الرئيس المنتخب هو جو بايدن ومن المخيب أن يشكك جمهوريون في الانتخابات، واعتبر أن حصول كل مرشح على أكثر من 70 مليون صوت يظهر أن البلاد منقسمة بشدة.

اعتراف ثم تراجع

وفي تغريدة تلقفتها وسائل الإعلام، قال الرئيس دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز لأن الانتخابات جرى تزويرها ولم يُسمح بدخول المراقبين، ولكنه عاد في أقل من ساعة ليقلب الصفحة ويغرد بما يناقض ذلك.

وبعد أقل من ساعة عاد ترامب ليغرد بالقول إن بايدن فاز فقط في نظر وسائل الإعلام الكاذبة، وإنه لم يقر بأي هزيمة، بل جدد التأكيد مرة أخرى على أنه سيفوز وأن الانتخابات مزورة.

كما اتهم ترامب -في تغريدة عبر تويتر- شركة دومينيُون الخاصة بجدولة الأصوات بأنها ذات سمعة سيئة وتستخدم أجهزة رديئة.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أن مشكلات "الخلل" الميكانيكي التي حصلت ليلة الاقتراع كانت بسبب الديمقراطيين حين كانوا يحاولون سرقة الأصوات، وأنهم نجحوا بشكل كبير لكن دون أن يتم ضبطهم. وجدد ترامب رفضه نظام التصويت عبر البريد، واصفا إياه بالنكتة السيئة.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن هناك أدلة كثيرة ودامغة على وقوع عملية تزوير في الانتخابات الأميركية.

وذكر ترامب أن عملية التزوير حالت دون السماح لمراقبي الاقتراع والفرز الجمهوريين بالحضور في غرف فرز الأصوات. وأضاف أن الأمر حدث في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وهو ما وصفه بالأمر المخالف للدستور.

وتعليقا على تغريدة ترامب التي اعترف فيها بفوز منافسه، قال رودي جولياني محامي الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز (Fox News) إن الرئيس لم يتنازل، وإنما كان ساخرا بشأن الوضع الحالي، وإنه ليس من حق وسائل الإعلام تحديد نتائج الانتخابات.

وخلافا لما تفيده الأرقام الحالية، قال جولياني إن الولايات التي قيل إن الرئيس ترامب خسرها قد ربح فيها بفارق 2% إلى 3% عن بايدن، وهناك أكثر من 6 آلاف صوت غير قانوني في بنسلفانيا حتى الآن كافية لقلب النتيجة، حسب قوله.

وأكد أن لدى حملة ترامب ما يكفي من الأدلة لقلب النتيجة في ميشيغان وغيرها من الولايات المتأرجحة، وأن الرئيس يطعن في الانتخابات بقوة لأنه يحصل على مزيد من الأدلة.

قادة جمهوريون يعترفون

ومع إصرار ترامب على فوزه بالانتخابات، توقع آسا هاتشينسون الحاكم الجمهوري لولاية أركنسا‎ أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

ودعا حاكم أركنسا في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" (NBC) إلى تسهيل عملية انتقال السلطة، مشددا على ضرورة هذه العملية لمواجهة الأعداء الخارجيين للولايات المتحدة، وكذا مواجهة جائحة كورونا، وفق قوله.

وقال إنه من الجيد في الواقع أن نرى الرئيس ترامب يغرد بأن بايدن فاز، فذلك بداية للاعتراف، مشيرا إلى أنه من المهم للغاية أن يتمكن جو بايدن من الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية للتأكد من أنه مستعد خلال فترة الانتقال.

أما الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو مايك ديواين فقال إن جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، داعيا إلى ضرورة الشروع في عملية انتقال السلطة.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) أنه يؤيد الرئيس وسيستمر في ذلك، وللرئيس الحق الكامل في التوجه إلى المحكمة وإظهار جميع الحقائق التي في حوزته وليس من حق أي أحد أن يعترض على ذلك.

وأضاف أنه في المقابل "من الواضح أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب بناء على ما نعلمه الآن، وعملية انتقال السلطة مهمة للبلاد، ويجب أن تكون هذه العملية طبيعية، ويمكن أن يسلك الرئيس الطريق القانوني الآخر، يجب أن نحترم ذلك".

وفي لهجة أكثر تصعيدا داخل المعسكر الجمهوري، قال جون بولتون -مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب- إن الأخير قد يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي، وأعرب عن تخوّفه من أن ترامب لن يرحل بهدوء بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وأشار إلى أن كثيرا من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن "أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".

وأضاف "أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر لا على البلد فحسب، بل بالنسبة للحزب أيضا، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

بايدان ولقاء مع فايزر

من جهة أخرى، نقل مراسل قناة "إن بي سي" الأميركية عن رونالد كلين الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، أنه لم يُسمح لفريق بايدن بالعمل مع فريق الإدارة الحالية بشأن جهود مكافحة كورونا.

وقال كلين للقناة إن بايدن سيلتقي هذا الأسبوع بمسؤولين وممثلين عن شركة فايزر وشركات أدوية أخرى تعمل على تطوير لقاحات لفيروس كورونا، مضيفا أن المشكلة الكبرى فيما يخص اللقاح هي آليات التصنيع والتوزيع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الأشخاص الذين يعملون في وزارة الصحة، ومن المهم أن نتحدث معهم في أسرع وقت ممكن.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه "سيكون من الأفضل" أن يبدأ مسؤولو الصحة الحكوميون العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن. وشدد أنتوني فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأحد على أهمية إجراء عملية انتقال سلس للسلطة في وقت تواجه في الولايات المتحدة تفشي جائحة كورونا في مختلف أرجاء البلاد.