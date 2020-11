بعد اعترافه بالهزيمة ثم تراجعه.. قادة جمهوريون يتوقعون خسارة ترامب وأوباما يعلق على النتائج

أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أن إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا أظهرت عدم وجود مخالفات، في وقت اعترف فيه الرئيس ترامب بفوز منافسه قبل أن يتراجع ويؤكد أن الانتخابات كانت مزورة، وأنه هو الفائز.

وقال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن الرئيس المنتخب هو جو بايدن ومن المخيب أن يشكك جمهوريون في الانتخابات، واعتبر أن حصول كل مرشح على أكثر من 70 مليون صوت يظهر أن البلاد منقسمة بشدة.

اعتراف ثم تراجع

وفي تغريدة تلقفتها وسائل الإعلام، قال الرئيس دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز لأن الانتخابات جرى تزويرها ولم يُسمح بدخول المراقبين، ولكنه عاد في أقل من ساعة ليقلب الصفحة ويغرد بما يناقض ذلك.

وبعد أقل من ساعة عاد ترامب ليغرد بالقول إن بايدن فاز فقط في نظر وسائل الإعلام الكاذبة، وإنه لم يقر بأي هزيمة، بل جدد التأكيد مرة أخرى على أنه سيفوز وأن الانتخابات مزورة.

كما اتهم ترامب -في تغريدة عبر تويتر- شركة دومينيُون الخاصة بجدولة الأصوات بأنها ذات سمعة سيئة وتستخدم أجهزة رديئة.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أن مشكلات "الخلل" الميكانيكي التي حصلت ليلة الاقتراع كانت بسبب الديمقراطيين حين كانوا يحاولون سرقة الأصوات، وأنهم نجحوا بشكل كبير لكن دون أن يتم ضبطهم. وجدد ترامب رفضه نظام التصويت عبر البريد، واصفا إياه بالنكتة السيئة.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020