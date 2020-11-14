البث الحي
سياسة

بعد أسبوعين من زيارة وفد عسكري مصري رفيع للخرطوم.. انطلاق تدريبات جوية مشتركة مصرية سودانية

قوات مصرية تنفذ في مياه النيل تدريبا يحاكي العبور خلال حرب 1973 (رويترز)
قوات مصرية تنفذ في مياه النيل تدريبا يحاكي العبور خلال حرب 1973 (رويترز)
14/11/2020

انطلقت السبت في السودان تدريبات جوية مشتركة مصرية سودانية بعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها وفد عسكري مصري رفيع إلى الخرطوم.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي بدء المناورات، التي قالت وكالة أسوشيتد برس إنها الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، وإنها تشكل أحدث علامة على توطد العلاقات الأمنية بين مصر والسودان.

كما تأتي في ظل توترات مرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، حيث فشلت جولات عدة من المفاوضات في الاتفاق على آليات لتعبئة وتشغيل السد، الذي تخشى مصر والسودان أن يؤثر على حصتهما من مياه نهر النيل.

وبدأت المناورات عقب وصول وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية إلى قاعدة "مروى" الجوية في السودان.

والتدريبات -التي أطلق عليها "نسور النيل-1"- هي الأولى من نوعها بين البلدين، وتستمر حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المصرية مع دول أخرى.

وبعد محاضرات نظرية وعملية، تشهد التدريبات تنفيذ فعاليات عدة، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدرب على طلعات جوية هجومية ودفاعية على أهداف مفترضة، بالإضافة إلى أعمال البحث والإنقاذ القتالي، وفق المتحدث باسم الجيش المصري.

وتأتي التدريبات المشتركة في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين الجيشين المصري والسوداني، وتعزيز قدرتهما على إدارة أعمال جوية مشتركة، حسب المتحدث نفسه.

كما أنها تأتي بعد أسبوعين من زيارة هي الأولى من نوعها قام بها وفد رفيع من الجيش المصري بقيادة رئيس الأركان، وقادة القوات الجوية والصاعقة والمظلات، وهي أهم أفرع الجيش في مصر.

وفي ذلك الوقت، قال مصدر أمني للجزيرة نت إن الجيش المصري أراد عبر إرسال قادته للخرطوم توجيه رسائل لإثيوبيا مفادها أن ثمة تنسيقا عسكريا قد تفضي إليه المباحثات بين الجانبين المصري والسوداني، وذلك في ضوء تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن سد النهضة الإثيوبي قد يتم استهدافه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بريطانيا.. سباق الأمتار الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تاريخي لمرحلة ما بعد بريكست

كبير المفاوضين البريطانيين لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست يجري اليوم مباحثات في بروكسل (رويترز)

باكستان.. مظاهرة منددة بتصريحات ماكرون المعادية للإسلام

الشرطة الباكستاية تغلق الطرق أمام مسيرة منددة بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم (الأناضول)

وزير خارجية البحرين في زيارة رسمية لإسرائيل الأربعاء المقبل

نتنياهو (يمين) مع وزير الخارجية البحريني الزياني عند توقيع اتفاق التطبيع (الحكومة الإسرائيلية)

الخرطوم.. احتفالات حاشدة باتفاق السلام وحمدوك يستقبل قيادات الحركات المسلحة

الحكومة السودانية أعلنت اليوم عطلة رسمية للاحتفال بالسلام (الأناضول)
الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. ترامب يعترف بفوز بايدن ثم يتراجع ويؤكد تزوير الانتخابات

أي لقاحي كورونا أفضل.. أكسفورد البريطاني أو فايزر بيونتك الأميركي الألماني؟

أول امرأة تحكم المسلمين في آسيا.. سيرة السلطانة "راضية"

شهدت دلهي نهضة ثقافية وحضارية خلال حكم راضية الذي دام 4 سنوات فقط (مواقع التواصل)

مقابلة خاصة لم تنشر من قبل.. العلامة محمود شاكر وحوار الأباطيل والأسمار

العلامة الراحل محمود محمد شاكر مؤلف وأديب دافع عن العربية وواجه التغريب وخاض معارك أدبية حول أصالة الثقافة العربية وحقق كتبا تراثية (مواقع التواصل الاجتماعي)