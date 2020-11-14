البث الحي
سياسة

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة يشدد على هزيمة القاعدة وتسريع الانسحاب من أفغانستان

كريستوفر ميلر تسلم منصبه الجديد الاثنين الماضي (رويترز)
كريستوفر ميلر تسلم منصبه الجديد الاثنين الماضي (رويترز)
14/11/2020

ذكر كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، في مذكرة إلى موظفيه، أن بلاده ما زالت ملتزمة بهزيمة تنظيم القاعدة، مبديا عزمه على تسريع الانسحاب من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا "حان وقت العودة إلى الوطن".

ووجه ميلر أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الاثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.

وقال ميلر "جميع الحروب يجب أن تنتهي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة بعد 19 عاما على هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة، وأنها "أوشكت على إلحاق الهزيمة" بالتنظيم.

وأوضح ميلر أنه يجب تجنب الخطأ الإستراتيجي السابق المتمثل في عدم مواصلة القتال حتى القضاء على القاعدة.

وأضاف الوزير الجديد في الرسالة التي كتبها فجر السبت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع "كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم، لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".

وتابع ميلر قائلا "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة؛ واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا؛ الآن حان وقت العودة إلى الوطن".

ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود، لكن الإشارة إلى القاعدة تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وكان ترامب فاجأ المتابعين بإقالة مارك إسبر وتعيين ميلر بدلا منه، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة، وخبير في مكافحة الإرهاب، وذلك بعدما خسر ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، رغم عدم اعترافه بالخسارة بعد.

وكان إسبر خفض عدد القوات في أفغانستان بنحو الثلثين في أعقاب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير/شباط الماضي، لكن ترامب كتب في تغريدة أنه يريد عودة الجنود "إلى الوطن بحلول عيد الميلاد" في 25 ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

متطلعا للترشح في انتخابات 2024 الرئاسية.. بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان ومستوطنة إسرائيلية

أفادت تقارير إعلامية -أمس الخميس- بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عازم على زيارة مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراض فلسطينية محتلة، ومرتفعات الجولان السورية، الأسبوع المقبل.

المزيد من سياسة

بريطانيا.. سباق الأمتار الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تاريخي لمرحلة ما بعد بريكست

كبير المفاوضين البريطانيين لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست يجري اليوم مباحثات في بروكسل (رويترز)

باكستان.. مظاهرة منددة بتصريحات ماكرون المعادية للإسلام

الشرطة الباكستاية تغلق الطرق أمام مسيرة منددة بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم (الأناضول)

وزير خارجية البحرين في زيارة رسمية لإسرائيل الأربعاء المقبل

نتنياهو (يمين) مع وزير الخارجية البحريني الزياني عند توقيع اتفاق التطبيع (الحكومة الإسرائيلية)

الخرطوم.. احتفالات حاشدة باتفاق السلام وحمدوك يستقبل قيادات الحركات المسلحة

الحكومة السودانية أعلنت اليوم عطلة رسمية للاحتفال بالسلام (الأناضول)
الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. ترامب يعترف بفوز بايدن ثم يتراجع ويؤكد تزوير الانتخابات

أي لقاحي كورونا أفضل.. أكسفورد البريطاني أو فايزر بيونتك الأميركي الألماني؟

أول امرأة تحكم المسلمين في آسيا.. سيرة السلطانة "راضية"

شهدت دلهي نهضة ثقافية وحضارية خلال حكم راضية الذي دام 4 سنوات فقط (مواقع التواصل)

مقابلة خاصة لم تنشر من قبل.. العلامة محمود شاكر وحوار الأباطيل والأسمار

العلامة الراحل محمود محمد شاكر مؤلف وأديب دافع عن العربية وواجه التغريب وخاض معارك أدبية حول أصالة الثقافة العربية وحقق كتبا تراثية (مواقع التواصل الاجتماعي)