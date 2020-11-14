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بعد موافقته على السلام مع أذربيجان.. إحباط محاولة للانقلاب واغتيال رئيس وزراء أرمينيا

المحتجون اقتحموا مساء الاثنين مقر الحكومة في يريفان اعتراضا على توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان (رويترز)
المحتجون اقتحموا مساء الاثنين مقر الحكومة في يريفان اعتراضا على توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان (رويترز)
14/11/2020
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آخر تحديث
15/11/2020
(مكة المكرمة) 03:43 AM

أعلن جهاز أمن الدولة الأرميني مساء اليوم السبت أنه أفشل محاولة انقلاب على السلطة واغتيال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في حين تستمر الاحتجاجات والاضطرابات في البلاد بعدما وافقت الحكومة على اتفاق للسلام مع أذربيجان.

وقال بيان لجهاز أمن الدولة إنه تم اعتقال رئيس الجهاز السابق آرتور فانيتسيان، ورئيس الجمهورية السابق سيرج سارغيسيان، ورئيس الحزب الجمهوري داشناق تسوتيون، بتهمة التآمر لاغتيال رئيس الوزراء والانقلاب على السلطة.

وقبل ساعات، ذكرت وسائل إعلام روسية أن جهاز الأمن أجرى تفتيشا في بيت غريغور غريغوريان نائب وزير الدفاع السابق، والذي استدعي إلى مقر الجهاز.

وتشهد أرمينيا منذ أيام اضطرابات واحتجاجات تطالب باستقالة باشينيان، وذلك بعد إعلانه قبول وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ والانسحاب من مناطق واسعة فيه لصالح أذربيجان برعاية روسية، وهي خطوة وصفتها أذربيجان بأنها "استسلام" أرميني.

واقتحم الغاضبون مساء الاثنين مقر الحكومة في يريفان، كما تعرض رئيس البرلمان أرارات ميرزويان للضرب من قبل المحتجين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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