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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

سفير أميركي: السعوديون أبدوا رغبتهم في الانفتاح على إسرائيل

براونباك أعرب عن أمله في أن تتحول الحوارات مع السعودية إلى أفعال (رويترز)
براونباك أعرب عن أمله في أن تتحول الحوارات مع السعودية إلى أفعال (رويترز)
14/11/2020

قال السفير الأميركي للحريات الدينية سام براونباك إن المسؤولين السعوديين أعربوا له في اجتماعات خاصة عن رغبتهم في الانفتاح على إسرائيل، وذلك بعد تطبيع كل من الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب السفير الأميركي -في مقابلة مع الجزيرة- عن أمله في أن تتحول تلك الحوارات إلى أفعال.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 3 أغسطس/آب الماضي تطبيع الإمارات مع إسرائيل، وألحقه بعد أقل من شهر بإعلان البحرين الأمر نفسه.

وتوقع ترامب انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أطلق عليه اسم "أبراهام"، ويفضي إلى التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل.

أما السعودية فأعلنت -وفق وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود- أن التطبيع بين بلاده وإسرائيل من المتصور حصوله في النهاية.

وقال الوزير السعودي -في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي لمعهد واشنطن- إن جلب الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون أولوية في المرحلة الراهنة.

وأضاف حينها "نحن ملتزمون بالسلام وهو ضرورة إستراتيجية للمنطقة، والتطبيع مع إسرائيل في نهاية المطاف جزء من ذلك، وهذا ما اقترحته خطة السلام العربية وما جاء في اقتراح المملكة عام 1981، لذلك نحن دائما نتصور أن التطبيع سيحصل، لكن علينا أيضا أن نحصل على دولة فلسطينية وعلى خطة سلام فلسطينية إسرائيلية".

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أن الهيئة العامة للطيران المدني وافقت على السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.

وبناء على القرار ستتمكن الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل من التحليق فوق السعودية، وهو ما يقلل مدة الطيران بينهما ساعات عدة.

المصدر : الجزيرة

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