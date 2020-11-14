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سياسة

الرئيس التونسي يبدأ أول زيارة رسمية إلى قطر

14/11/2020

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية إلى قطر هي الأولى له منذ توليه سدّة الرئاسة.

وقد وصل الرئيس التونسي مساء اليوم إلى الدوحة يرافقه وفد وزاري، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية وكذلك وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن هذه الزيارة ستستمر 3 أيام، وترمي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتأسيس تعاون اقتصادي دائم بينهما.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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