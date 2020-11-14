أكد أن كورونا سيعيد تشكيل النظام العالمي.. أردوغان يعلن إطلاق حملة إصلاحات متعددة سياسية واقتصادية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم السبت- إن بلاده أطلقت حملة إصلاحات جديدة على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية.

وأضف أردوغان خلال كلمة عبر اتصال مرئي في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية، "قمنا بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا".

وأشار إلى أن تركيا باتت اليوم دولة تمنح الأمل والثقة لشعبها ولكافة أصدقائها، وأنها تبذل جهودا لبلوغ أهدافه عام 2023.

وأكد أن حزب العدالة والتنمية قدّم خدمات غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطية والتنمية في البلاد خلال السنوات الـ18 الماضية، وأن الحزب سيواصل مع الأمة السير نحو بلوغ الأهداف محققا نجاحات كبرى في الفترة المقبلة.

وقال إن تركيا بفضل بنيتها التحتية القوية أدارت فترة وباء كورونا بأقل الخسائر، ومنعت نتائجه الكارثية في وقت واجهت فيه العديد من الدول صعوبة على صعيد مكافحته.

وذكر أن وباء كورونا سيعيد تشكيل النظام العالمي سياسيا واقتصاديا، وأن بلاده تتخذ خطوات حاسمة لتحتل المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد.