إثيوبيا.. انفجاران في ولاية أمهرة وآبي أحمد يدعو قوات تيغراي للاستسلام

ذكرت وكالة رويترز أن انفجارين وقعا في مدينتين بولاية أمهرة شمالي إثيوبيا، بينما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، إنقاذا لأرواحهم وحماية لسلامة الإقليم.

وأفادت مصادر إثيوبية بسماع دوي انفجارين هزا مدينتي بحر دار وغوندر في إقليم أمهرة (شمال)، في وقت متأخر الجمعة.

وقال مصدر للأناضول في مدينة بحر دار -فضل عدم الكشف عن هويته- إن أصوات تبادل إطلاق النار سُمعت عقب الانفجار بالمدينة.

وقال مكتب الاتصالات إن تحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين بالقتال في تيغراي.

وقالت الحكومة الإثيوبية -اليوم السبت- إن صاروخا أطلق باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية التي تقاتل فيها الحكومة قوات محلية.

تحذير أممي

وكانت الأمم المتحدة عبّرت -أمس الجمعة- عن مخاوفها من حصول جرائم حرب في المعارك الجارية بين الجيش الإثيوبي ومتمردي جبهة تحرير إقليم تيغراي، ودانت الولايات المتحدة "مذبحة" بحق المدنيين.

وقالت الأمم المتحدة -أمس الجمعة- إن القتال الدائر بين القوات الحكومية الإثيوبية وزعماء متمردين في الشمال يمكن أن يخرج عن السيطرة، وإن من المحتمل أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت في الوقت الذي تمتد فيه آثار الصراع إلى منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وتحدثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن "احتمال خروج هذا الوضع عن السيطرة".

وأضافت -في بيان- أنه في حالة التأكد من أن طرفا ارتكب مجزرة بحق المدنيين تحدثت عنها تقارير منظمة العفو الدولية، "فإنها ستكون بمثابة جرائم حرب".

وأودى الصراع المستمر منذ 10 أيام في إقليم تيغراي بحياة المئات، وتسبب في موجة نزوح باتجاه دول الجوار.

مكاسب ميدانية

وأكد الجيش الإثيوبي استمرار تقدمه وسيطرته على مناطق كثيرة داخل الإقليم، وتصفيته ما سماها جيوبا للقوات المتمردة.

وبدأ الصراع الأسبوع الماضي عندما قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هاجمت قاعدة عسكرية، ومنذ ذلك الحين تشن القوات الاتحادية هجوما جويا وبريا تقول الحكومة إنه أسفر عن تحرير غرب تيغراي.

وأفادت تقارير بأن إثيوبيا تسحب الآلاف من قواتها العاملة في الصومال.

وأعلن أحمد -المنتمي لعرقية الأورومو، وهي كبرى الجماعات العرقية في البلد- أن البرلمان عيّن مولو نيجا (52 عاما) رئيسا لإقليم تيغراي، وهو أستاذ سابق في جامعة أديس أبابا ونائب وزير العلوم والتعليم العالي.

وكتب أحمد على تويتر "سيختار الرئيس التنفيذي ويعين رؤساء الأجهزة التنفيذية للإقليم من بين الأحزاب السياسية التي تعمل بشكل قانوني هناك"، داعيا متمردي تيغراي للاستسلام.

الخيانة والتمرد

يشار إلى أن الحاكم المقال وزعيم الجبهة الشعبية دبرصيون جبر ميكائيل، يواجه اتهامات رسمية مع غيره من المسؤولين في الجبهة بالخيانة والتمرد المسلح والإرهاب.

واتهم جبر ميكائيل رئيس الوزراء بأنه ارتكب سابقة خطيرة في تاريخ إثيوبيا وحكامها "بالاستعانة بأجنبي" ضد شعبه، مشيرا إلى أن الحرب الجارية هي حرب إبادة ضد شعب الإقليم.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي -أمس الجمعة- إقالة مفوض السلم والأمن جبر جزيابير مبراتو، وهو مواطن إثيوبي، بعدما اتهمته حكومة بلاده بعدم الولاء.

جاء هذا بعد خطاب أرسلته وزارة الدفاع الإثيوبية قبل يومين، عبّرت فيه عن مخاوف تتعلق بولاءاته.

اللجوء للسودان

وقد وصل إلى السودان أكثر من 14 ألفا و500 لاجئ، نصفهم من الأطفال، منذ بدء القتال في إثيوبيا قبل 10 أيام.

وقالت وكالات إغاثة إن الوضع في تيغراي يزداد صعوبة، وإن هناك مخاوف أيضا من تشرّد جماعي لآلاف من اللاجئين الإريتريين في مخيم بإثيوبيا.

وتقدّر السلطات في ولاية القضارف السودانية الحدودية عدد اللاجئين الذين وصلوا إليها بأكثر من 6 آلاف، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

ووجه والي القضارف نداء استغاثة إلى الحكومة السودانية والمجتمع الدولي للوقوف مع ولايته، في ظل توقعات بارتفاع أعداد اللاجئين إلى أكثر من 20 ألفا، وهو ما يفوق إمكانية الولاية.

إجلاء أميركي

وفي سياق متصل، كشفت السفارة الأميركية في إثيوبيا الجمعة عن مساعيها لإجلاء رعاياها من مدينة مقلي حاضرة إقليم تيغراي، إثر المواجهات العسكرية بين الحكومة الفدرالية وقوات الإقليم.

وطلبت السفارة الأميركية من رعاياها الاتصال بها بكافة الوسائل المتاحة، ودعت جميع الأميركيين إلى الإبلاغ عن أقاربهم من حملة الجنسية الأميركية الموجودين في تيغراي، "وستتخذ الإجراءات اللازمة لإجلائهم".

ويوجد أكثر من ألف شخص من مختلف الجنسيات عالقين في المنطقة.