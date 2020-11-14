السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاهها

نقل التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، عن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، أنه دمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إن "الحوثيين أطلقوا تلك الطائرة المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وأمس الجمعة قالت السلطات السعودية إن "حريقا اندلع في وقت متأخر من مساء الخميس قرب منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجازان جنوبي المملكة"، وأضافت أن الحريق نتج عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة الحوثي في اليمن.

وأكدت السلطات السعودية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ووصفته بأنه "عمل تخريبي يؤثر على الملاحة البحرية ويعرض المياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى".

وأضافت أنه عمل إجرامي وإرهابي يستهدف أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة.

والأربعاء الماضي، هددت جماعة الحوثي باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين المسيطرين على محافظات عدة من بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.