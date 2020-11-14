البث الحي
سياسة|السعودية

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاهها

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن (الصحافة السعودية)
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن (الصحافة السعودية)
14/11/2020

نقل التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، عن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، أنه دمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إن "الحوثيين أطلقوا تلك الطائرة المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وأمس الجمعة قالت السلطات السعودية إن "حريقا اندلع في وقت متأخر من مساء الخميس قرب منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجازان جنوبي المملكة"، وأضافت أن الحريق نتج عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة الحوثي في اليمن.

وأكدت السلطات السعودية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ووصفته بأنه "عمل تخريبي يؤثر على الملاحة البحرية ويعرض المياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى".

وأضافت أنه عمل إجرامي وإرهابي يستهدف أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة.

والأربعاء الماضي، هددت جماعة الحوثي باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين المسيطرين على محافظات عدة من بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الحوثيون يهددون باتخاذ خطوات تصعيدية ضد السعودية

هددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، ردا على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف الذي تقوده الرياض.

المزيد من سياسة

بريطانيا.. سباق الأمتار الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تاريخي لمرحلة ما بعد بريكست

كبير المفاوضين البريطانيين لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست يجري اليوم مباحثات في بروكسل (رويترز)

باكستان.. مظاهرة منددة بتصريحات ماكرون المعادية للإسلام

الشرطة الباكستاية تغلق الطرق أمام مسيرة منددة بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم (الأناضول)

وزير خارجية البحرين في زيارة رسمية لإسرائيل الأربعاء المقبل

نتنياهو (يمين) مع وزير الخارجية البحريني الزياني عند توقيع اتفاق التطبيع (الحكومة الإسرائيلية)

الخرطوم.. احتفالات حاشدة باتفاق السلام وحمدوك يستقبل قيادات الحركات المسلحة

الحكومة السودانية أعلنت اليوم عطلة رسمية للاحتفال بالسلام (الأناضول)
الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. ترامب يعترف بفوز بايدن ثم يتراجع ويؤكد تزوير الانتخابات

أول امرأة تحكم المسلمين في آسيا.. سيرة السلطانة "راضية"

شهدت دلهي نهضة ثقافية وحضارية خلال حكم راضية الذي دام 4 سنوات فقط (مواقع التواصل)

أي لقاحي كورونا أفضل.. أكسفورد البريطاني أو فايزر بيونتك الأميركي الألماني؟

مقال بفورين بوليسي: أميركا تتدحرج نحو مستقبل عراقي

ستيفن كوك: الانقسام عميق بين مكونات أميركا العرقية والاجتماعية (رويترز)