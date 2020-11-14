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إيران.. قتلى من حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين بمحافظة أذربيجان الغربية

عنصر من حرس الحدود الإيراني (رويترز)
عنصر من حرس الحدود الإيراني (رويترز)
14/11/2020

أكد مسؤول أمني إيراني -مساء الجمعة- مقتل 3 من عناصر حرس الحدود الإيرانيين، في اشتباكات مع "إرهابيين" خلال محاولتهم التسلل إلى إيران في محافظة أذربيجان الغربية.

وقال قائد حرس الحدود في المنطقة العميد حسين خاني -لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"- إن عناصر مسلحة "معادية للثورة" اشتبكت بعد ظهر الجمعة مع قوات الحدود في أرومية بمنطقة ترغور التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، حيث تصدت لهم قوات حرس الحدود بدعم من قوات مساعدة في المنطقة ومنعت تسللهم.

وأضاف خاني أن الاشتباك أسفر عن مقتل 3 من قوات حرس الحدود وإصابة 2 آخرين.

وأكد خاني أن القرائن تدل على تكبيد من أسماهم بالإرهابيين خسائر فادحة، وأنه سيتم الإعلان لاحقا عن المزيد من التفاصيل.

وتقع المنطقة على بعد نحو 16 كلم من الحدود الإيرانية التركية، حيث تتشارك محافظة أذربيجان الغربية حدودها البالغ طولها نحو ألف كلم مع كل من جمهورية نخجوان الأذربيجانية ذات الحكم الذاتي، وتركيا والعراق.

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن أعلن في أغسطس/آب الماضي أن قواته قتلت 3 "إرهابيين" قال إنهم على ارتباط بالولايات المتحدة، لدى محاولتهم التسلل إلى أراضي إيران.

وشهدت مناطق حدودية في شمال إيران وشمال غربها في الأعوام الماضية، اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر أكراد.

المصدر : وكالات

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