اليمن.. قتلى من المجلس الانتقالي بأبين ومظاهرات في تعز تطالب بعودة الحكومة

أفادت مصادر محلية للجزيرة بمقتل 8 بينهم قائد كتيبة الدعم والإسناد في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وجرح آخرين في اشتباكات مع القوات الحكومية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية في المحافظة إن قوات الحكومة حققت تقدما محدودا في منطقة الطرية شمال شرق مدينة زنجبار المركز الإداري للمحافظة، بالسيطرة على عدد من المواقع لمسلحي المجلس الانتقالي.

وأوضحت المصادر أن الطرفين استخدما أسلحة ثقيلة في الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية سعودية قد أبرم قبل شهرين، إلا أن المعارك ظلت محتدمة وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة تعز اليمنية مظاهرة عقب صلاة الجمعة، تطالب الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي باستكمال استعادة السيطرة على باقي مناطق محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وردد المشاركون هتافات تنتقد دور التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، كما طالبوا بعودة الحكومة اليمنية وإدارة البلاد من الداخل.