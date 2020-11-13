رئيس وزراء باكستان: تعرضنا لضغوط للاعتراف بإسرائيل

قال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، إن بلاده تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل، مؤكدا أن بلاده لن تعترف بها ما لم تكن هناك تسوية ترضي الفلسطينيين.

وأشار خان -في مقابلة تلفزيونية- أن لدى إسرائيل تأثيرا قويا على الولايات المتحدة الأميركية، وأن سياسة واشنطن الشرق أوسطية تأثرت بإسرائيل، وخاصة في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضاف "بالنسبة لي أقله لا احتمال للاعتراف بإسرائيل ما لم تكون هناك تسوية ترضي الفلسطينيين، فإننا لن نعترف بإسرائيل".

وتابع أنه لا يستطيع قول أي شيء بشأن الدول، التي اعترفت بإسرائيل، في إشارة إلى الإمارات والبحرين؛ "لأنها صديقة لنا ولا نريد الإساءة لها".

وشهدت عدة مدن باكستانية في أغسطس/آب الماضي احتجاجات واسعة بعد إعلان الرئيس الأميركي ترامب في الـ15 من الشهر نفسه عن تطبيع الإمارات مع إسرائيل، وعقب أقل من شهر أعلن عن التطبيع البحريني مع إسرائيل.

وكان مجلس ميلي ياكجهتي الباكستاني، وهو تحالف سياسي ديني، أصدر حينها دعوة إلى الشعب الباكستاني للخروج في مظاهرات احتجاجية، للتنديد بما وصفه بالصفقة المثيرة للجدل بين أبو ظبي وتل أبيب.

وقوبل اتفاق التطبيع الإماراتي والبحرين مع إسرائيل بوصفه "خيانة" للقدس والقضية الفلسطينية.