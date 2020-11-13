حريق في جازان.. الحوثيون يهاجمون السعودية بزوارق مفخخة وطائرات مسيرة

قالت السلطات السعودية إن حريقا اندلع مساء الخميس قرب منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجازان جنوبي المملكة، وأضافت أنه نتج عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة الحوثي في اليمن.

وأكدت السلطات السعودية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ووصفته بأنه "عمل تخريبي يؤثر على الملاحة البحرية ويعرض المياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى".

وأضافت أنه "عمل إجرامي وإرهابي يستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة".

طائرات مسيرة

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، قال التلفزيون السعودي إن التحالف السعودي الإماراتي اعترض ودمر طائرات مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأعلن التحالف مساء الخميس تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي السعودية، وقال إنها الرابعة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة".

وأضاف أن "الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف عبر 3 بيانات منفصلة تدمير 3 طائرات مسيرة للحوثيين، اثنتان منها في الأجواء اليمنية.

تهديد مواقع عسكرية واقتصادية

والأربعاء هددت جماعة الحوثي باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.