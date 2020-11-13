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سياسة|صين

الصين تهدد برد حازم عقب تصريحات بومبيو بشأن انفصال تايوان

جنود من تايوان في مناورات أقيمت في يونيو/حزيران 2018 تحاكي غزوا صينيا محتملا للجزيرة (رويترز)
جنود من تايوان في مناورات أقيمت في يونيو/حزيران 2018 تحاكي غزوا صينيا محتملا للجزيرة (رويترز)
13/11/2020

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين سترد على أي خطوات تقوض مصالحها الأساسية؛ بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن تايوان "ليست جزءا من الصين".

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن تايوان جزء راسخ من الصين، ورأى أن بومبيو يلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الأميركية.

وتابع قائلا "نبلغ بومبيو ومن هم على شاكلته أن أي سلوك يقوض مصالح الصين الأساسية ويتدخل في شؤونها الداخلية سيقابل بهجوم مضاد حازم".

وكان بومبيو قال -في مقابلة مع إذاعة أميركية أمس الخميس- إن تايوان ليست جزءا من الصين، وإنه "تم إقرار ذلك بفضل عمل إدارة ريغان (الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان) لإرساء السياسات التي تلتزم بها الولايات المتحدة منذ 3 عقود ونصف العقد".

من جهتها، وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو الشكر لوزير الخارجية الأميركي لدعمه تايوان.

وتعتبر الصين مسألة جزيرة تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للجزيرة، ومن ذلك مبيعات الأسلحة.

وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأميركية التي تبيع أسلحة لتايوان، وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسؤولين أميركيين كبار لتايبيه هذا العام.

المصدر : رويترز

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