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سياسة|تركيا

خلال اتصال هاتفي.. أردوغان يعزّي ملك البحرين ويبحث تسريع وتيرة العلاقات الثنائية

أردوغان (يسار) بحث مع ملك البحرين العلاقات المتجذرة بين تركيا ودول الخليج (رويترز)
أردوغان (يسار) بحث مع ملك البحرين العلاقات المتجذرة بين تركيا ودول الخليج (رويترز)
13/11/2020

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن ثقته في إمكانية إيجاد مساهمات إيجابية لحل عدد كبير من المشاكل المشتركة التي تواجهها المنطقة.

وبحث الزعيمان -وفق بيان لرئاسة دائرة الاتصال التركية- تعزيز العلاقات المبنية على الروابط الثقافية والإنسانية والتاريخية المتجذرة بين تركيا ودول الخليج.

كما قدّم أردوغان تعازيه للشعب البحريني وأقرباء رئيس وزراء المملكة الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة، متمنيا الرحمة للفقيد.

الوداع الأخير

ووُري اليوم جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في العالم، بعد عودة الجثمان من الولايات المتحدة التي توفي فيها يوم الأربعاء.

وأوردت وكالة أنباء البحرين أنه دفن في جبانة الحنينية في الرفاع، في مراسم حضرها أعضاء من الأسرة الحاكمة وكبار ممثلي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

يذكر أن الأمير خليفة (84 عاما) هو عم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد شغل منصب رئيس الوزراء منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1971.

وعيّن الملك حمد يوم الأربعاء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة (51 عاما) رئيسا جديدا للوزراء.

المصدر : وكالات

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وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان

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