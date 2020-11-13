متطلعا للترشح في انتخابات 2024 الرئاسية.. بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان ومستوطنة إسرائيلية

أفادت تقارير إعلامية -أمس الخميس- بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عازم على زيارة مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراض فلسطينية محتلة ومرتفعات الجولان السورية، الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك أول رئيس للدبلوماسية الأميركية يقوم بخطوة كهذه.

وسيزور بومبيو مصنع خمر في مستوطنة بساغوت بالضفة الغربية، كما سيزور الجولان المحتل منذ عام 1967 الذي اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمه لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" (Haaretz) وموقع "أكسيوس" (Axios).

ولم تؤكد الخارجية الأميركية حصول الزيارتين، لكن بيانا صدر عنها الثلاثاء ذكر أن بومبيو سيجري زيارة لإسرائيل يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتأتي زيارة بومبيو قبل شهرين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والذي عارض الاستيطان في السابق وتعهّد ببذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لإقامة دولة فلسطينية.

وقبل عام بالتحديد، صرّح بومبيو بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، واضعا واشنطن في موقف مناقض لقرارات مجلس الأمن الدولي، وغالبية دول العالم التي تعتبر المستوطنات غير شرعية.

وكان مصنع خمور بساغوت للنبيذ في قلب خلاف قانوني، حيث طعن في قرار أوروبي يفرض عليه وضع علامة على منتجاته تفيد بأنها تأتي من مستوطنات في أراض محتلة، غير أن طعنه لم يأت بنجاح يُذكر.

وأشارت "هآرتس" و"أكسيوس" إلى أن مستوطنة بساغوت أطلقت لاحقا نبيذا يحمل اسم بومبيو، تكريما لموقف وزير الخارجية.

وقال الدبلوماسي الأميركي المخضرم في الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر -في تغريدة حول زيارة بومبيو- إنها ستكمل مسيرته كأسوأ وزير خارجية أميركي على الإطلاق.

وأضاف "لا يتعلق الأمر بسياسة ترامب أو بيبي، إنما يتعلق ببومبيو وانتخابات 2024".

ولم يُخفِ بومبيو يوما تطلعاته لتولي منصب أعلى، وغالبا ما أشار إلى دعمه لإسرائيل التي تعد قضية رئيسية لدى القاعدة المسيحية الإنجيلية للحزب الجمهوري.

ودعم بومبيو ترامب في رفضه الإقرار بخسارة الانتخابات الرئاسية، لكن نتنياهو هنأ بايدن الذي تربطه علاقة بالزعيم الإسرائيلي تعود لسنوات عديدة.